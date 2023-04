Les montagnes russes pour Gerresheimer après les résultats trimestriels

(nouveau : entrée, plus de détails, évolution du cours)

FRANCFORT (dpa-AFX) - L'action Gerresheimer a eu du mal à trouver sa direction jeudi après l'annonce de résultats trimestriels préliminaires. Les analystes ont vu beaucoup de lumière, mais aussi un peu d'ombre dans les chiffres. Certains investisseurs du fabricant d'emballages spéciaux ont donc dû passer à la caisse après la forte progression de ces derniers mois.

Après une hausse rapide de près de 2 pour cent en début de séance, les actions ont plongé presque aussi rapidement dans le rouge, pour remonter aussitôt jusqu'à 2,4 pour cent et atteindre un plus haut depuis juillet 2021. Par la suite, les signes ont encore changé plusieurs fois. Dernièrement, ils étaient en baisse d'un bon pour cent à 91,00 euros.

Une forte demande d'emballages en plastique, d'inhalateurs ainsi que d'ampoules de médicaments en verre spécial a tiré Gerresheimer vers le haut au cours du premier trimestre fiscal. Au total, le chiffre d'affaires a augmenté de près d'un quart entre décembre et fin février, et le résultat opérationnel (Ebitda ajusté) d'un peu plus d'un quart. Ces deux chiffres clés ont dépassé les attentes des analystes.

Le groupe maintient sa forte dynamique de croissance, a déclaré un trader. Un flux de trésorerie disponible faible pourrait toutefois déclencher des prises de bénéfices. Jusqu'à présent, le titre a gagné environ 45% en tant que deuxième meilleure valeur du MDax depuis le début de l'année.

L'analyste David Adlington de la banque JPMorgan a tenu des propos similaires à ceux du trader. Gerresheimer a commencé l'année en force, mais les pessimistes pourraient se focaliser sur la faiblesse du cash-flow libre.

Mais selon Gerresheimer, le flux de trésorerie disponible négatif est également dû à une augmentation des fonds engagés dans le fonds de roulement net, c'est-à-dire le fonds de roulement net. Le directeur financier Bernd Metzner a déclaré à l'agence de presse financière dpa-AFX que cela était également dû aux fluctuations saisonnières. Le fonds de roulement s'accumule en début d'année et diminue en cours d'année. Ainsi, des stocks ont été constitués, notamment pour garantir la sécurité des livraisons aux clients. De plus, l'activité est en forte croissance, ce qui a des conséquences sur le fonds de roulement.