InterPrivate II Acquisition Corp. est une société à chèque en blanc. L'objectif de la société est de réaliser une fusion, un échange de capital-actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. La société se concentre sur des secteurs tels que l'automobile et la mobilité, les services aux entreprises, la consommation, la vente au détail, le commerce électronique et la technologie industrielle. La société n'a pas d'activités et n'a pas de revenus.