TURO : le groupe retard son IPO, évite la chute de Getaround

Il y a près d’un an que Turo, le site américain de location de véhicules entre particuliers, a déposé sa demande d'introduction en bourse, sans y donner suite. Une bonne intuition, selon le Wall Street Journal, qui rappelle que son concurrent Getaround a perdu plus de 90 % de sa valeur depuis son entrée via un SPAC au début du mois. Pour info, Sur les neuf premiers mois de l’année, les revenus de Turo gagnent 69 % et le nombre d’hôtes a augmenté de 28 % entre le deuxième et le troisième trimestre.

