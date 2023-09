GetBusy plc est un fournisseur britannique de logiciels de productivité pour les services professionnels et financiers. Les produits de la société comprennent SmartVault, Virtual Cabinet, Workiro et Certified Vault. Sa suite logicielle fournit une gamme d'outils et de flux de travail de bout en bout, tels que la gestion des actifs numériques et des documents, des modèles sur mesure, l'élaboration de devis/propositions, le remplissage de formulaires, l'authentification, les signatures électroniques et les approbations, la gestion des flux de travail et des tâches, le chat et la certification numérique complexe. Ses solutions peuvent être fournies sur des plateformes en nuage, mobiles, hébergées et sur site et s'intègrent à d'autres systèmes d'entreprise, tels que les systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP), de comptabilité, de fiscalité, de gestion des politiques et de gestion des pratiques d'insolvabilité. Les technologies de la société comprennent également DocDown, Quoters et HELLOPLAN.

Secteur Logiciels