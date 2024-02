(Alliance News) - Voici un aperçu des résultats et des transactions des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

East Star Resources PLC - Société d'exploration et de développement axée sur l'or et le cuivre au Kazakhstan - conclut un accord de coentreprise avec Getech Group PLC, une autre société cotée à Londres. L'accord porte sur l'exploration de "gisements de cuivre encaissés dans des sédiments au Kazakhstan". East Star déclare : "Getech déploiera son ensemble unique de données, son expertise géoscientifique, ses analyses pilotées par l'IA et ses capacités SIG étendues, pour effectuer un ciblage initial en échange d'une option pour obtenir 5% de la société JV lors de l'octroi d'une licence d'exploration dans la zone d'intérêt décrite. East Star fournira la logistique sur le terrain et la gestion du projet, y compris l'obtention de licences, ainsi que l'expertise géologique dirigée par le directeur d'East Star, Chris van Wijk." Getech déclare que le pacte est une entreprise qui "met en œuvre sa stratégie de participation au capital".

----------

Resolute Mining Ltd - Mineur d'or centré sur l'Afrique - Les revenus en 2023 s'élèvent à 631,1 millions USD, en baisse de 3,1 % par rapport à 651,1 millions USD. Le bénéfice avant impôt passe de 14,1 millions USD à 188,0 millions USD. Terry Holohan, directeur général de Choef, ajoute : "En 2023, nous avons renoué avec la rentabilité : "En 2023, nous avons renoué avec la rentabilité, démontrant ainsi les résultats de notre redressement commercial en cours. Au cours de l'année, nous sommes devenus positifs en termes de trésorerie, nous avons déclaré une réserve de minerai vierge à Syama Nord et nous avons approuvé la première phase d'expansion à Syama." Le PDG poursuit : "Notre objectif principal pour 2024 est de poursuivre la réduction durable des coûts dans l'ensemble du groupe, de réaliser la phase I de l'expansion de Syama et de faire progresser une ressource satellite proche de la mine pour étendre la mine de Mako au-delà de 2026."

----------

Bens Creek Group PLC - propriétaire et exploitant de mines de charbon métallurgique aux États-Unis, y compris le projet minier Bens Creek de 10 000 acres en Virginie occidentale - conclut un accord avec l'actionnaire principal Avani Resources Pte Ltd pour la livraison de 400 000 tonnes de charbon. Bens Creek déclare : "La livraison du charbon devrait s'étaler sur 12 mois, sous réserve d'éventuels retards de trains, à compter du 1er avril 2024, sauf accord mutuel entre Bens Creek et Avani. Les parties ont l'intention de fournir trois à cinq trains par mois, sous réserve des niveaux de production de charbon et de la disponibilité des trains." Le charbon est acheté par Avani aux "tarifs en vigueur sur le marché".

----------

Zephyr Energy PLC - société pétrolière et gazière axée sur le développement des ressources à partir d'opérations neutres en carbone dans la région des montagnes Rocheuses aux États-Unis - déclare que la production du quatrième trimestre s'élève en moyenne à 1 053 barils d'équivalent pétrole par jour, soit une augmentation de 7 % par rapport au trimestre précédent. La production pour 2023 est toutefois inférieure aux prévisions, mais seulement "de façon marginale". Elle enregistre une production de 1 040 boepd, contre une prévision de 1 150 boepd. Pour 2023, les recettes attendues sont de 26,3 millions USD " dont plus de 90 % devraient être constitués de ventes de pétrole ".

----------

Coro Energy PLC - Société énergétique d'Asie du Sud-Est - Notes réclamant des dommages et intérêts de 300 000 euros "pour le capital et les coûts connexes" pour le remplacement de l'équipement, ainsi que 7 millions d'euros en "pertes indirectes" dans le cadre d'une réclamation contre un entrepreneur italien. La demande est liée à l'arrêt de la production dans le champ de Bezzecca en Italie. "La société allègue que la construction d'origine à Bezzecca ne disposait pas d'un système de protection cathodique efficace, nécessaire pour éviter la corrosion, ce qui a finalement conduit à l'arrêt de la production de gaz dans le champ de Bezzecca en mars 2020 pour des raisons de sécurité et de protection de l'environnement. La production à Bezzecca a été rétablie en novembre 2022", précise Coro. Il ajoute : "Le juge a fixé la première audience au 5 juin 2024, avant laquelle les deux parties doivent déposer plusieurs mémorandums supplémentaires. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation si nécessaire.

----------

Amaroq Minerals Ltd - société minière axée sur l'or et les actifs minéraux de transition énergétique dans le sud du Groenland - Le forage confirme "la présence d'une minéralisation à haute teneur, typique des gisements de nickel-cuivre à haute teneur" dans le projet Stendalen. Eldur Olafsson, directeur général, déclare : "Une nouvelle découverte minérale telle que celle de Stendalen est l'aboutissement de nombreuses années de travail acharné de l'équipe géologique d'Amaroq et témoigne de notre conviction que le sud du Groenland offre des possibilités exceptionnelles d'abriter des gisements de classe mondiale. La découverte de métaux stratégiques tels que le cuivre et le nickel, essentiels à la transition énergétique, dans une région jouissant d'une position géopolitique aussi forte, ne peut être surestimée. Ces premiers résultats nous donnent la confiance nécessaire pour déployer une plus grande proportion du programme d'exploration de 3 ans entièrement financé par la Gardaq JV sur ce projet en 2024 et au-delà".

----------

Thor Energy PLC - Société d'exploration minière axée sur les États-Unis et l'Australie - Achève son programme de forage à circulation inverse sur ses projets Wedding Bell et Radium Mountain, dont elle est propriétaire à 100 %, et salue les résultats. Les projets sont situés dans le district minier d'uranium et de vanadium de la ceinture minérale d'Uravan, dans le sud-ouest du Colorado, aux États-Unis. "Les résultats d'analyse à haute teneur en uranium (jusqu'à 0,6 %) et en vanadium (1,8 %) confirment la nature à haute teneur des systèmes uranifères de grès de type Saltwash, dans la prolifique ceinture minérale d'Uravan. Les résultats d'analyse confirment également la présence de larges intervalles de minéralisation uranifère à haute teneur dans un halo de minéralisation vanadifère", déclare Nicole Galloway Warland, directrice générale de Thor Energy. "Bien que ces projets détenus à 100 % soient des actifs uranifères, le rapport de 10:1 entre le vanadium et l'uranium confirme la richesse des ressources en vanadium.

----------

Beacon Energy PLC - société pétrolière et gazière - Levée de fonds de 3,0 millions d'euros par l'émission de 5,1 millions d'actions. "Nous sommes heureux d'avoir réalisé cette levée de fonds et nous remercions nos actionnaires nouveaux et existants pour leur soutien dans le processus. Après avoir tenté divers travaux correctifs peu coûteux pour mettre en production le puits SCHB-2(2.) aux volumes attendus d'après les résultats obtenus en subsurface, il est devenu évident que la voie latérale proposée serait nécessaire", déclare Larry Bottomley, directeur général de la société. "Comme indiqué précédemment, sur la base des excellentes propriétés du réservoir et du pétrole léger récupéré par le puits, ainsi que des taux de production plus élevés atteints par les puits historiques dans la région, la direction reste convaincue que le puits peut produire à des niveaux matériellement plus élevés."

----------

EnSilica PLC - Concepteur de semi-conducteurs basé à Oxfordshire, Angleterre - Reçoit un paiement pour le crédit d'impôt R&D de 2023. Dans ses résultats semestriels de février, l'entreprise a déclaré : "Le conseil d'administration prévoyait initialement de recevoir un crédit d'impôt pour la recherche et le développement : "Le conseil d'administration prévoyait initialement de recevoir le crédit d'impôt pour la R&D du HMRC en décembre 2023. Bien que le calendrier de réception de ce crédit continue d'échapper au contrôle de l'entreprise, il est maintenant prévu de le recevoir au cours du premier trimestre 2024."

----------

Arecor Therapeutics PLC - Société de biotechnologie commerciale basée dans le West Sussex, Angleterre - Notes Le stylo autoinjecteur pré-rempli de glucagon Ogluo a été lancé aux Pays-Bas pour traiter l'hypoglycémie sévère chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de deux ans et plus souffrant de diabète sucré.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.