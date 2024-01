(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres mercredi.

AIM - GAGNANTS

C4X Discovery Holdings PLC, en hausse de 34% à 11,75 pence, fourchette de 12 mois 7,63p-22,00p. La société de découverte de médicaments axée sur les maladies immuno-inflammatoires reçoit un paiement d'étape de 11 millions USD de la part de la société pharmaceutique AstraZeneca PLC, cotée au FTSE 100, à la suite d'essais sur le traitement des maladies respiratoires de C4X. Le paiement découle des progrès précliniques du programme NRF2 Activator de C4X, une thérapie orale pour le traitement des maladies inflammatoires et respiratoires qu'AstraZeneca développe à la suite d'un accord conclu entre les deux parties en novembre. En plus d'un paiement initial de 2 millions de dollars, l'accord de licence global pour l'activateur NRF2 permet à C4X de recevoir jusqu'à 400 millions de dollars en paiements à la suite d'étapes précliniques, de développement clinique et commerciales. L'accord accordera également à C4X des redevances échelonnées à un chiffre sur les ventes futures de l'activateur NRF2.

Getech Group PLC, hausse de 29% à 6,75 pence, fourchette de 12 mois 4,10 pence-17,43 pence. La société spécialisée dans la géo-énergie et l'hydrogène vert déclare avoir remporté huit nouveaux contrats, d'une valeur totale de 1,8 million de livres sterling. Les contrats comprennent des abonnements à la plateforme Globe de Getech, des données géoscientifiques et l'achat de services d'experts-conseils. L'entreprise prévoit de comptabiliser 600 000 GBP de recettes provenant de ces contrats dans ses résultats de 2023. Richard Bennett, président-directeur général par intérim, déclare : "Le fait d'aborder 2024 avec une base de coûts considérablement réduite, un carnet de commandes en hausse et des [recettes annuelles récurrentes] croissantes signifie que l'entreprise est incontestablement mieux placée après une année de transition en 2023. Nous avons également investi dans l'expansion de nos capacités d'exploration, en ciblant les ressources associées à la transition énergétique. La récente Cop28 a démontré une fois de plus l'engagement du monde à réduire progressivement les combustibles fossiles et, en 2024, nous espérons en bénéficier en aidant nos clients à localiser les ressources futures du sous-sol, telles que les minéraux essentiels et les projets géothermiques, qui sont si vitales pour la transition énergétique."

AIM - LOSERS

Mkango Resources Ltd, en baisse de 7,3 % à 9,50 pence, fourchette de 12 mois 8,00 pence-17,41 pence. La société d'exploration et de développement minier déclare que sa filiale Maginito Ltd va s'associer à CoTec Holdings Corp pour déployer la technologie de recyclage magnétique des déchets aux États-Unis. Le partenariat se concentrera sur la promotion de la technologie de HyProMag Ltd. HyProMag est une entreprise de recyclage d'aimants de terres rares dans laquelle Maginito détient une participation de 100 % et qui commercialise sa technologie au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. La coentreprise 50-50 comprendra dans un premier temps une étude de faisabilité bancable utilisant trois cuves de traitement d'hydrogène de déchets d'aimants et un centre de fabrication d'aimants. Ensuite, Mkango et CoTec décideront de poursuivre ou non la construction du projet américain. Les recettes du projet sont prévues pour 2025 ou 2026. Le couple a récemment lancé une procédure d'appel d'offres auprès des "principaux fournisseurs de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction", et a commandé trois réacteurs HPMS pour accélérer le projet américain.

