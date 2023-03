Getech nomme Cooley, PDG d'ITM Power, à la présidence de H2 Energy

Getech Group PLC - société de géoénergie basée à Leeds, Angleterre - Nomme Graham Cooley au poste de président de son développeur d'hydrogène basé à Edimbourg, H2 Green. Il déclare qu'il aidera la société à étendre et à développer son portefeuille de projets d'hydrogène et d'énergie renouvelable.

Cooley a été le directeur général d'ITM Power PLC de 2009 à 2022.

Richard Bennett, président exécutif de Getech, déclare : "Je suis sincèrement ravi d'accueillir Graham, et nous avons hâte qu'il applique sa vision et son expérience au développement de H2Green. Sa nomination me permettra également de me concentrer davantage sur le développement de l'activité principale de Getech, qui consiste à utiliser ses précieuses compétences et données exclusives pour soutenir le développement de projets géoénergétiques tels que le CSC, la géothermie et la recherche de minéraux cruciaux pour la transition énergétique."

Cours actuel de l'action : 15,60 pence, en hausse de 7,6% à Londres lundi matin

Évolution sur 12 mois : baisse de 45 %.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

