(Alliance News) - Getech Group PLC a déclaré lundi avoir signé trois nouveaux contrats pour sa plateforme Globe d'une valeur totale de 800 000 livres sterling au cours des trois prochaines années.

La société d'hydrogène vert basée à Leeds, en Angleterre, a déclaré qu'environ 381 000 GBP étaient liés à son exercice financier actuel, ce qui représente des ajouts "significatifs" au carnet de commandes existant, qui s'élève maintenant à 4,2 millions de GBP.

Deux des contrats représentent une extension d'un an des abonnements à Globe pour ses clients existants, a déclaré Getech, en particulier avec un "supermajor européen du pétrole et du gaz" et une "société énergétique mondiale respectée", dont le nom n'est pas cité.

Getech a précisé que le troisième contrat est conclu avec un nouveau client, à savoir une société pétrolière et gazière asiatique dont le nom n'a pas été dévoilé.

Selon Getech, Globe est une plate-forme numérique exclusive de données sur les sciences de la terre qui "facilite l'exploration et la localisation des ressources souterraines essentielles à la transition énergétique, notamment le stockage du carbone, la géothermie, l'hydrogène naturel et les ressources minérales essentielles".

Getech a ajouté que Globe est un produit "innovant" qui recueille des données géoscientifiques et d'observation de la terre, et "grâce à une modélisation computationnelle exclusive et à des techniques d'apprentissage automatique basées sur l'IA, identifie des opportunités d'exploration favorables pour nos clients".

"La société continue de servir et d'élargir sa clientèle de longue date dans le secteur du pétrole et du gaz, comme le montrent ces contrats, permettant à nos clients de rechercher de nouvelles ressources de manière beaucoup plus efficace et, ce faisant, de réduire considérablement leurs coûts d'exploration", a déclaré Richard Bennett, président exécutif du conseil d'administration.

"Parallèlement, nous continuons à développer de nouvelles sources de revenus en dehors du secteur pétrolier et gazier. Les pays et les entreprises investissent considérablement pour localiser et sécuriser les actifs souterrains à forte demande, essentiels à la transition énergétique.

"Globe dispose des données nécessaires pour soutenir ces nouvelles recherches et nous travaillons avec des clients potentiels pour réutiliser nos données, nos logiciels et nos analyses afin d'identifier les minéraux essentiels (tels que le cuivre et le lithium) et les emplacements idéaux pour les projets de géothermie, d'hydrogène et de capture et de stockage du carbone.

Le mois dernier, Getech a déclaré que la perte avant impôts s'était creusée en 2022, passant de 2,9 millions de livres sterling l'année précédente à 3,1 millions de livres sterling, malgré une augmentation des recettes de 19 %, passant de 4,3 millions de livres sterling l'année précédente à 5,1 millions de livres sterling, grâce à 100 nouveaux contrats d'une valeur de 6,5 millions de livres sterling.

La société a déclaré que l'aggravation de la perte était due à une charge d'amortissement unique de 300 000 GBP liée à l'acquisition de H2 Green Ltd, une filiale détenue à 100 % qui conçoit et développe des centres de production d'hydrogène vert au Royaume-Uni.

À l'époque, la société a déclaré que l'environnement macroéconomique pour 2023 "reste solide pour Getech, qui se concentre clairement sur la transition énergétique".

Les actions de Getech étaient en hausse de 2,3 % à 9,66 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.