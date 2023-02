Jonathan Copus, directeur général de Getech, quitte son poste après sept ans d'activité

(Alliance News) - Getech Group PLC a déclaré mercredi que son directeur général et administrateur Jonathan Copus prévoit de se retirer le 28 février.

Copus a été nommé PDG de Getech, basé à Leeds, en Angleterre, en août 2016.

Après avoir quitté son poste de PDG, Copus sera à la disposition du conseil d'administration et de l'équipe de direction pour assurer un "transfert en douceur et réussi."

La société de géo-énergie et d'hydrogène vert a déclaré qu'elle avait commencé à chercher un nouveau PDG.

Dans l'intervalle, le président non exécutif Richard Bennett assumera le rôle de président exécutif par intérim. Il a rejoint le conseil d'administration en janvier 2021 en tant que président non exécutif.

Le président Richard Bennett a déclaré : "Jonathan a réussi à repositionner les activités de Getech et à appliquer l'expertise de l'entreprise en matière de géoscience et de géospatial à de nouveaux marchés dans le cadre de la transition énergétique, en particulier la recherche de minéraux critiques, la géothermie, l'hydrogène et les projets de stockage du carbone. Les produits et solutions développés sont vitaux pour ces secteurs à croissance rapide et constituent la base de la croissance future de l'entreprise."

Les actions de Getech étaient en hausse de 0,2% à 14,65 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

