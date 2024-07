Getech Group plc est un localisateur de ressources souterraines basé au Royaume-Uni. La société se concentre sur la monétisation de ses données propriétaires et de son expertise par le biais de ventes d'abonnements, de solutions et de participations sélectives à des actifs. Les segments de la société comprennent les abonnements récurrents, les services d'experts, les ventes ponctuelles et le développement d'actifs. Le segment des abonnements récurrents comprend les abonnements au globe, aux données et aux logiciels. Le segment des services comprend les services d'experts et les flux de travail des développeurs. Le segment des ventes ponctuelles comprend les ventes de données et de rapports prêts à l'emploi, et le développement des actifs couvre le travail de développement de l'hydrogène de H2 Green. Ses solutions comprennent ArcGIS for Renewables, ArcGIS Pipeline Referencing, Emergency Response, Exploration Risk Management, Production Optimization, et Site Analysis and Planning. L'entreprise est au service de diverses industries, telles que le captage et le stockage du carbone, les minéraux critiques, la géothermie, l'hydrogène vert, la santé, la sécurité et l'environnement, l'hydrogène naturel, les énergies renouvelables, etc.