Getech Group plc est une entreprise spécialisée dans la géo-énergie et l'hydrogène vert. La société utilise des données géoscientifiques et des logiciels géospatiaux pour accélérer la transition énergétique en localisant, développant et exploitant des projets de géo-énergie et d'hydrogène vert. Ses secteurs d'activité comprennent les produits, les services et le développement d'actifs. Le segment des produits comprend les données géophysiques, le globe, les rapports régionaux, les logiciels ainsi que la fabrication et la distribution d'hydrogène. Le segment des services comprend les services de conseil aux gouvernements, les services géoscientifiques et les solutions géospatiales. Le segment Développement des actifs couvre le travail de développement de l'hydrogène de H2 Green Ltd. Ses solutions comprennent ArcGIS for Renewables, ArcGIS Pipeline Referencing, Emergency Response, Exploration Risk Management, Production Optimization, et Site Analysis and Planning. Ses capacités comprennent l'évolution des bassins, la structure de l'écorce terrestre, les systèmes de dépôt, les systèmes d'information géographique (SIG) et la cartographie, le paléoclimat, la modélisation des plaques, l'exploration basée sur le jeu, et d'autres encore.