MISES À JOUR COMMERCIALES : Getech signe un accord ; AfriTin confirme son changement de nom

Getech Group PLC - société de géo-énergie et d'hydrogène vert basée à Leeds, en Angleterre - signe un accord de collaboration stratégique avec Eavor Technology Inc. Les deux sociétés travailleront ensemble pour localiser et dérisquer plusieurs projets géothermiques en circuit fermé en vue de leur développement en Amérique latine. "Cet accord passionnant avec Eavor est une première étape importante dans la constitution du portefeuille mondial d'actifs géothermiques de Getech. En intégrant nos données géoscientifiques et nos compétences en matière de modélisation géospatiale/économique à la technologie de développement d'Eavor, il sera possible d'établir des actifs de développement géothermique de grande envergure", commente le directeur général Jonathan Copus.

MGC Pharmaceuticals Ltd - Société de cannabis médicinal basée à Perth, Australie - Termine l'essai préclinique sur les rongeurs pour son traitement anti-inflammatoire CimetrA. Explique que les résultats précliniques sont nécessaires pour l'approbation du médicament expérimental par la FDA américaine. Déclare qu'aucun changement pathologique ou cytotoxique n'a été constaté dans les organes et les biopsies de tissus des sujets testés. "L'achèvement réussi de cette étude et les excellents résultats obtenus constituent un moment important pour la société, alors que nous continuons à faire progresser CimetrAMC le long de la voie clinique prescrite. Les résultats de cette étude constituent une étape critique dans l'avancement de la soumission de MGC à la FDA, et pour l'approbation finale du CimetrATM en tant que nouveau médicament de recherche aux États-Unis", commente Roby Zomer, cofondateur et PDG.

Kefi Gold & Copper PLC - Société d'exploration et de développement d'or et de cuivre basée à Chypre avec des projets en Éthiopie et en Arabie Saoudite - Met à jour l'estimation des ressources minérales du projet Hawiah, qui passe de 2,1 millions de tonnes à 29,0 millions de tonnes. Reçoit cinq licences d'exploration supplémentaires par le biais de la coentreprise Gold & Minerals Ltd de la société en Arabie Saoudite. Il s'agit des licences Wadi Na'afa, Al Awja, Abu Salal North, Umm Al Khabath et Jabal Selm, qui ont été attribuées pour une durée initiale de 5 ans. Il précise que le forage à Hawiah commencera au deuxième trimestre de 2023 et qu'il vise à augmenter l'ERM. "Avec nos projets aurifères qui progressent rapidement en Éthiopie et en Arabie saoudite, où nous nous dirigeons vers une production stable à partir de 2025, nous sommes ravis d'avoir obtenu ces cinq licences d'exploration supplémentaires en Arabie saoudite pour élargir encore le portefeuille de KEFI GMCO", commente le président exécutif Harry Anagnostaras-Adams.

AfriTin Mining Ltd - société d'exploitation de métaux technologiques axée sur la Namibie - Confirme qu'elle change de nom pour devenir Andrada Mining Ltd. Le changement de nom sera effectif à partir du 11 janvier, 0800 GMT. "Je suis ravi de confirmer le changement de nom de la société et nous sommes impatients de nous rebaptiser Andrada Mining. La taille potentielle des ressources en lithium de la société en Namibie est extrêmement excitante, et le changement de nom reflète son importance dans notre profil de production croissant, au-delà de notre exploitation d'étain existante. Nous envisageons l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme, car Andrada Mining joue son rôle dans la transition énergétique", commente le PDG Anthony Viljoen.

Zenith Energy Ltd - société énergétique basée à Aberdeen, en Écosse, possédant des actifs de production, d'exploration et de développement en Tunisie, en Italie et en République du Congo - déclare que le ministère des Eaux et des Mines de la République du Bénin lui a accordé une exclusivité pour le bloc 1 contenant le champ pétrolifère de Seme, au large du Bénin. "Le bloc 1 représente une opportunité de développement potentiellement transformatrice pour Zenith en raison de son important potentiel inexploité, indiqué par ses réserves de pétrole et de gaz évaluées de manière indépendante et sa production passée, ainsi que par l'infrastructure existante du champ. Nous considérons le Bénin comme une juridiction attrayante pour les investissements étrangers et nous attendons avec beaucoup d'enthousiasme de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales pour formaliser avec succès le PSC", commente Andrea Cattaneo, directeur général.

Kropz PLC - Développeur africain de phosphate - Estime que ses ressources totales en phosphate à Elandsfontein en Afrique du Sud s'élèvent à 106,6 millions de tonnes. Rapporte une réserve prouvée de 7,31 millions de tonnes à 10,7 % de pentoxyde de phosphore. Réduit une grande partie de ses ressources mesurées précédemment à "indiquées" et de ses ressources précédemment "indiquées" à "inférées". Note que les tonnages totaux des ressources mesurées et indiquées ont diminué d'environ 76 %. "Bien que le déclassement des ressources mesurées et indiquées soit décevant, il permet à Kropz d'aller de l'avant avec un niveau de confiance considérablement accru, qui permettra une planification précise et efficace de la mine. L'augmentation de la ressource totale, et plus important encore, l'augmentation de la teneur, soutenue par le programme de forage supplémentaire est une excellente nouvelle, et le forage continu prévu pour l'année à venir augmentera encore la confiance, et soutiendra une augmentation des tonnes de réserve", commente le PDG Mark Summers.

Dekel Agri-Vision PLC - producteur d'huile de palme et de noix de cajou en Afrique occidentale - rapporte que sa production d'huile de palme brute pour 2022 est en baisse de 36%. Pour le mois de décembre, elle rapporte une baisse de 20%, en glissement annuel. Note que 2022 est une année record pour le prix de l'huile de palme. Déclare que le prix moyen de l'huile de palme brute en 2022 s'élève à 1 025 euros, soit une hausse de 18 % contre 868 euros en glissement annuel. S'attend à ce que ce soit encore l'une des années les plus performantes depuis sa création. "Avec la haute saison annuelle qui commencera bientôt, nous espérons une amélioration des volumes de récolte de grappes de fruits frais. Avec des prix toujours robustes, nous sommes bien positionnés pour voir un renforcement de la rentabilité financière. Nous continuerons à rapporter mensuellement les données de l'exploitation de l'huile de palme afin de garantir que nos actionnaires soient bien informés pendant cette période passionnante pour la société", déclare le directeur exécutif Lincoln Moore.

Thor Explorations Ltd - Explorateur minier basé à Vancouver avec des actifs en Afrique de l'Ouest - Signale que sa production d'or pour la mine d'or de Segilola se situe dans la partie supérieure de la fourchette d'orientation de 90 000 à 100 000 onces pour 2022, avec une production de 98 006oz. Termine une campagne de forage à circulation inverse de 26 000 mètres à Douta. Fait une nouvelle découverte avec le prospect Sambara. Guide pour 85 000 à 95 000 oz d'or pondérés vers le second semestre pour l'ensemble de l'année 2023. "Les résultats continus de forage à haute teneur de notre projet Douta au Sénégal soulignent le potentiel que nous voyons dans cet actif, et nous travaillons pour faire avancer ce projet vers le développement. Maintenant que Segilola est à l'état d'exploitation stable, la société se concentre également sur notre stratégie de croissance au Nigeria, où nous avons un programme de forage agressif sur un certain nombre de cibles et continuons à évaluer les opportunités potentielles, afin de tirer parti de nos capacités techniques et de notre avantage de premier plan", commente Segun Lawson, président et PDG.

Central Asia Metals PLC - Explorateur de cuivre, de zinc et de plomb opérant au Kazakhstan et en Macédoine du Nord - Signale une production record de cuivre à Kounrad, supérieure à sa fourchette de prévisions, avec 4 254 tonnes de cuivre produites. La production de zinc et de plomb à Sasa est conforme aux prévisions, avec une production de zinc sous forme de concentré de 21 473 tonnes et une production de plomb sous forme de concentré de 27 354 tonnes. Guides pour la production de cuivre de Kounrad entre 13 000 et 14 000 tonnes de cathode en 2023. "Nous entrons en 2023 dans une position sans dette et nous sommes impatients de livrer une autre année de forte production de métaux de base et de commencer la transition vers la méthode d'exploitation minière cut and fill à Sasa", commente le PDG Nigel Robinson.

IQ-AI Ltd - Société de services médicaux basée à Jersey - Fait état de "progrès significatifs" dans l'essai clinique de phase I du maltolate de gallium. En outre, elle se concentre davantage sur l'accélération du déploiement d'IB Clinic. IB Clinc est une boîte à outils de plug-ins logiciels de post-traitement conçus pour être intégrés dans les applications existantes de visualisation d'images médicales.

