Getinge AB est le leader mondial de la fabrication et de la commercialisation d'équipements médicaux à destination des établissements de soins (cliniques, hôpitaux, maisons de repos, etc.). Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - systèmes médicaux (57,4%) : équipements pour blocs opératoires (notamment tables et systèmes d'éclairage), ventilateurs et machines pour le coeur et les poumons, etc. ; - équipements de stérilisation des hôpitaux (29,4%) ; - équipements de prévention des contaminations (13,2%) : dans les domaines de la production biopharmaceutique, de la recherche biomédicale, de la fabrication de dispositifs médicaux et des applications en laboratoire. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'équipements (45,3%), de consommables (37,1%), de services et de pièces de rechange (17,6%). A fin 2021, le groupe dispose de 20 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (1,8%), Europe-Moyen Orient-Afrique (35,8%), Amériques (37,9%) et Asie-Pacifique (24,5%).