Getlink SE : Le support dans la zone d'accumulation devrait casser 10/08/2021 | 10:44 Nicolas Chéron 10/08/2021 | 10:44 vente En cours

Cours d'entrée : 13.915€ | Objectif : 12.85€ | Stop : 14.42€ | Potentiel : 7.65% La zone d'accumulation actuelle semble fragile. Le titre Getlink SE pourrait voir sa configuration graphique se dégrader après l'enfoncement du support actuellement testé.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 12.85 €. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Sous-secteur Autoroutes et voies ferrées Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. GETLINK SE -2.33% 8 773 BEIJING-SHANGHAI HIGH-SPEED.. -19.43% 34 163 TRANSURBAN GROUP 2.71% 28 804 ATLANTIA SPA 3.98% 14 737 CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY .. -0.58% 6 376 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY .. -4.73% 4 944 CCR S.A. -4.97% 4 872 ASTM S.P.A. 35.53% 4 415 ATLAS ARTERIA LIMITED -5.38% 4 371 - ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LT.. 1.22% 3 702 BANGKOK EXPRESSWAY AND METR.. -6.63% 3 522

Données financières EUR USD CA 2021 787 M 924 M - Résultat net 2021 -126 M -148 M - Dette nette 2021 4 648 M 5 457 M - PER 2021 -71,1x Rendement 2021 1,22% Capitalisation 7 468 M 8 773 M - VE / CA 2021 15,4x VE / CA 2022 11,1x Nbr Employés 3 406 Flottant 77,2% Prochain événement sur GETLINK SE 07/09/21 August 2021 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Cloture 13,85 € Objectif de cours Moyen 14,08 € Ecart / Objectif Moyen 1,65% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Yann Leriche Chief Executive Officer & Non-Independent Director Michael Schuller Finance Director Géraldine Périchon Chief Financial Officer Jacques Gounon Non-Executive Chairman Claire Piccolin Secretary & Compliance Officer