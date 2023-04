Getlink : Goldman Sachs relève son conseil à 'achat'

Goldman Sachs a relevé lundi sa recommandation sur le titre Getlink, désormais conseillé à l'achat avec un objectif de cours établi à 20 euros.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de la banque américaine reconnaissent que le trafic du groupe s'est récemment détérioré, mais dit s'attendre à un ralentissement de ce repli dans les mois qui viennent.



L'activité pourrait par ailleurs bénéficier d'un prochain réchauffement des relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne et/ou d'une amélioration de la conjoncture économique britannique, estime la firme.



L'opérateur d'Eurotunnel, qui rivalise avec des concurrents émettant davantage de carbone, pourrait enfin profiter à terme du fait que les compagnies aériennes et de ferries devront payer pour leur CO2 en Europe à compter de 2024, conclut Goldman.



