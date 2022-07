Getlink : Oddo ajuste son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Getlink, avec un objectif de cours ajusté de 20 à 21,3 euros, suite à la publication semestrielle de l'opérateur du tunnel sous la Manche et au roadshow qui a suivi, la semaine dernière.



Le bureau d'études relève ses estimations pour le groupe afin d'intégrer des effets mix/prix supérieurs sur les navettes, un trafic Eurostar meilleur qu'attendu, des frais financiers en hausse et l'amortissement d'Eleclink.



'La spéculation autour du titre devrait se poursuivre : durée de concession unique, éligibilité à la taxonomie et amélioration du rendement', estime l'analyste, rapportant par ailleurs que les profits d'Eleclink devraient permettre une amélioration du retour pour les actionnaires.



