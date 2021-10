Getlink : Oddo confirme son conseil sur le titre

Getlink a publié ce matin son trafic navettes pour le mois de septembre. Il baisse de 11% sur les navettes poids lourds (soit -9,8% par rapport à septembre 2019). Le trafic navettes Véhicules Légers progresse en revanche de 6% par rapport à septembre 2020.



Getlink publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 21 octobre. ' Après -11,7% au S1, nous attendons un chiffre d'affaires en baisse de 7.8% sur le T3 (respectivement -37% et -24%e vs 2019) à 232 ME ' indique Oddo.



' Le chiffre d'affaires ferroviaire devrait en revanche rester largement en dessous des niveaux de 2019 (-57% vs T3 2019) toujours pénalisé par un trafic Eurostar très faible : -89%e vs T3 2019 (en ligne avec le T3 20) '.



Oddo confirme sa recommandation Surperformance sur le titre avec un objectif de 15,7 E. ' La levée progressive des contraintes de déplacement entre la France et le UK devrait permettre une reprise du trafic ' rajoute le bureau d'analyses.



