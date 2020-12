Getlink : Oddo rehausse son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur Getlink avec un objectif de cours rehaussé de 15,1 à 16,6 euros, suite à l'ajustement des hypothèses de taux sans risque et prime de risque dans son modèle de valorisation.



Le bureau d'études note l'accord de la Commission Inter gouvernementale pour le tirage du câble Eleclink dans le tunnel trans-Manche, autorisation qui va permettre l'achèvement de la construction de l'interconnexion.



'Si nous retenons un scénario prudent pour 2021 (notamment sur Eurostar), la spéculation devrait continuer de soutenir le titre', ajoute l'analyste en conclusion de sa note sur le groupe d'infrastructures de transports.



