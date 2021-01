Getlink : Oddo reste à 'achat', ajuste sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Getlink avec un objectif de cours ajusté de 16,6 à 16 euros, jugeant que 'l'attrait spéculatif reste intact' et que 'le momentum sur le titre devrait s'améliorer avec, en outre, un positionnement ESG attractif'.



Intégrant le trafic de décembre, le bureau d'études relève ses estimations d'EBITDA 2020 en passant de 305 à 315 millions d'euros, 'ce qui permettrait au groupe de respecter ses covenants financiers à fin décembre'.



En revanche, Oddo BHF abaisse ses estimations 2021 'afin d'intégrer un effet déstockage suite à la bonne performance des navettes PL en décembre et une baisse du trafic navettes VL et Eurostar compte tenu de l'évolution de la pandémie'.



