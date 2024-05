Regulatory News:

Getlink (Paris:GET) célèbre le deuxième anniversaire d’ElecLink, l’unique interconnecteur électrique au monde opérant au sein d’une infrastructure ferroviaire – le Tunnel sous la Manche – qui relie les réseaux de distribution français (RTE) et britannique (National Grid), sans interaction avec les écosystèmes marins.

Avec une capacité de 1 Gigawatt, soit l’équivalent de la consommation électrique d’une ville comme Lyon ou Birmingham, ElecLink a accru de 33% les capacités d'échanges d’électricité entre la France et le Royaume-Uni. Ces capacités ont été immédiatement utilisées par les acteurs du marché, confirmant ainsi la forte demande couverte par ce nouvel interconnecteur Transmanche.

Au-delà de son succès commercial, ElecLink représente une prouesse opérationnelle et technique avec plus de 11.5 TWh d’électricité transporté depuis le 25 mai 2022 avec un taux de disponibilité remarquable supérieur à 96%.

ElecLink a un impact environnemental exceptionnellement faible, grâce à l’utilisation de l'infrastructure existante du Lien Fixe, avec deux câbles passant à l'intérieur du Tunnel sous la Manche et sans interaction avec l'écosystème marin.

ElecLink a largement contribué à équilibrer les besoins énergétiques entre la France et le Royaume-Uni.

Yann Leriche, Directeur général de Getlink, déclare : « Il y a 30 ans, les pères du Tunnel sous la Manche avaient déjà imaginé que l'électricité passerait par le tunnel entre la France et le Royaume-Uni. En seulement 2 ans, ElecLink s’est avéré être un succès commercial et, grâce à sa grande fiabilité et faible impact sur l’environnement, un atout clé pour renforcer la sécurité énergétique du Royaume-Uni et de l’Europe. »

A propos d’ElecLink

L’interconnecteur électrique ElecLink comprend deux câbles en courant continu à haute tension d’une capacité d’1GW à l’intérieur du Tunnel sous la Manche, reliant les réseaux de distribution électrique Britannique (National Grid) et Français (RTE), sans interaction avec les écosystèmes marins. D’une capacité équivalente à l’alimentation en électricité d’une métropole de 1,6 million d’habitants (Lyon ou Birmingham), cette interconnexion permet à l’électricité produite de part et d’autre de la Manche de circuler entre les deux pays en fonction des besoins, contribuant ainsi à sécuriser les approvisionnements en énergie. Elle permet d’augmenter de 30 % la capacité d’échange bidirectionnelle en électricité entre la France et le Royaume-Uni et d’optimiser la répartition des capacités de génération installées, y compris de sources d’énergies renouvelables, à travers les deux pays.

A propos de Getlink

Getlink SE (Euronext Paris : GET) est, via sa filiale Eurotunnel, concessionnaire jusqu’en 2086 de l’infrastructure du tunnel sous la Manche et exploite les services de Navettes Camions et Passagers (voitures et autocars) entre Folkestone (R.-U.) et Calais (France). Depuis le 31 décembre 2020, Eurotunnel développe des services autour de la frontière intelligente pour que le Tunnel demeure le moyen le plus rapide, le plus fiable, le plus facile et le plus respectueux de l'environnement pour traverser la Manche. Depuis son inauguration en 1994, près de 500 millions de personnes et plus de 102 millions de véhicules ont voyagé dans le tunnel sous la Manche. Cette liaison terrestre unique qui voit passer un quart des échanges entre le Continent et le Royaume-Uni est devenue un lien vital renforcé par l’interconnexion électrique ElecLink installée dans le Tunnel qui contribue à équilibrer les besoins énergétiques entre la France et le Royaume-Uni. Getlink complète ses services de mobilité durable avec sa filiale de fret ferroviaire Europorte. Engagé en faveur de services « bas-carbone » qui maîtrisent leurs impacts sur son environnement (à travers ses activités le Groupe évite l’équivalent de 1,9 million de tonnes de CO 2 par an), Getlink a inscrit au cœur de ses préoccupations la place faite à l’homme, à la nature et aux territoires.

https://www.getlinkgrouzp.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240527204792/fr/