Coronavirus-La France aide les Britanniques à tester les routiers

PARIS, 24 décembre (Reuters) - La France a apporté jeudi matin son aide aux autorités britanniques pour accélérer le dépistage au coronavirus des camionneurs bloqués outre-Manche et faciliter leur retour sur le continent.

Dans un communiqué, la préfecture du Nord a annoncé que 15 sapeurs-pompiers et 10 membres d'associations agréées de sécurité civile, munis de 10.000 tests antigéniques, étaient partis à 04h00 du matin en Angleterre afin d'appuyer le dispositif mis en place par la Grande-Bretagne.

Les ports de Calais et Douvres ainsi que le tunnel sous la Manche resteront également ouverts à Noël afin d'accélérer le retour des milliers de camionneurs bloqués à la frontière, ont dit jeudi les ministres des Transports des deux pays.

"A 08h00, nous avons fait passer 950 camions depuis que le passage est de nouveau autorisé. C’est moins que nos capacités. Nous avons rappelé des équipes en urgence pour augmenter nos capacités prévues pour le 25 et le 26 décembre, pour être disponibles pour les clients quand ils auront leur test et qu’ils pourront rentrer", a précisé une porte-parole de Getlink , l'opérateur du tunnel.

"Grâce à un renfort de 100 personnes internes qui ont accepté de travailler les 25 et 26 décembre, nous pouvons faire passer 300 camions entre aujourd’hui et demain plus 2.000 autres dans les deux jours suivants", a-t-elle ajouté.

Selon la Road Haulage Association, fédération britannique de transporteurs, quelque 10.000 chauffeurs routiers originaires de toute l'Europe se sont retrouvés coincés dimanche dans le sud de l'Angleterre par la fermeture des frontières avec le Royaume-Uni, décidée après la découverte sur le sol britannique d'un nouveau variant du coronavirus potentiellement très contagieux.

La France a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi qu'elle autoriserait de nouveau les camionneurs à traverser la frontière s'ils présentaient un test négatif au COVID-19 datant de moins de 72 heures. Mais le dépistage prend du temps et la colère gronde chez les routiers.

Le ministre français délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, s'est entretenu de la situation jeudi matin avec son homologue britannique Grant Shapps.

"Avec @grantshapps, nous sommes mobilisés pour fluidifier le retour des transporteurs routiers", a-t-il dit sur Twitter.

"Les ports de Calais et Douvres ainsi qu'Eurotunnel seront ouverts à Noël." (Jean-Stéphane Brosse, avec Yiming Woo, édité par Jean-Michel Bélot)