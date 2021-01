Crise sanitaire : Paris et Londres discutent d'un soutien financier à Eurostar -Djebbari

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les gouvernements français et britannique vont apporter un soutien à Eurostar dont les finances ont été mises à mal par la crise sanitaire et les restrictions de circulation entre la France et le Royaume-Uni, a déclaré jeudi le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

"Nous sommes en train de travailler en lien avec les Anglais à des mécanismes d'aide proportionnés au prorata de l'implication de chacun dans Eurostar de manière à pérenniser sur le plan financier le modèle économique d'Eurostar", a déclaré le ministre délégué lors d'une audition devant la commission du développement durable de l'Assemblée nationale.

Eurostar, détenu à 55% par la SNCF, est le client le plus important de Getlink, l'exploitant du tunnel sous la Manche.

Le directeur général d'Eurostar, Jacques Damas, avait déclaré lundi à l'AFP que la compagnie avait besoin d'une aide des Etats français et britannique afin d'éviter la faillite, après avoir perdu 82% de son chiffre d'affaires en 2020.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2021 04:54 ET (09:54 GMT)