GETLINK : Géraldine Périchon nommée DAF

Géraldine Périchon, jusqu’alors dans le groupe Suez, est nommée directrice administrative et financière de Getlink à compter du lundi 7 septembre 2020. Elle a en charge le contrôle de gestion et le corporate finance, les relations investisseurs, le juridique, l’IT ainsi que la RSE. Géraldine Périchon, 41 ans, avait intégré le groupe Suez en 2015 comme directrice groupe M&A, avant d'être nommée en 2019 senior vice president Finance & Strategy Italy, Central and Eastern Europe puis directrice financière Recyclage et Valorisation France en 2020.Géraldine Périchon avait débuté chez Lazard Frères en 2002 en tant que M&A Analyst avant de travailler pour le Boston Consulting Group, Cinven, et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).