GETLINK S.E. : Trafics Navettes du mois d'août 2020

Août-20 Août-19 Variation Jan-Août

2020 Jan-Août

2019 Variation Navettes Camions Camions 110 327 118 570 -7% 899 554 1 059 127 -15% Navettes Passagers Véhicules

de tourisme* 267 942 373 084 -28% 1 055 691 1 833 231 -42% * Y compris voitures, motos, véhicules avec remorques, caravanes, camping-cars et autocars.

Avec 110 327 camions transportés en août 2020 Le Shuttle Freight conserve un niveau de trafic résiliant dans la conjoncture économique actuelle, représentatif de la compétitivité incomparable du produit. Depuis le 1er janvier, près de 900 000 camions ont traversé à bord de nos Navettes.

En août 2020, les Navettes Passagers ont transporté 267 942 véhicules de tourisme. Dans un été marqué par un double impact de la levée de quarantaine le 7 juillet puis de remise de quarantaine le 15 aout, le Shuttle a réussi une performance remarquable. La journée du vendredi 14 août était d’ailleurs l’une des plus chargées de l’année avec 11 600 véhicules et 30 000 passagers ayant voyagé par les services du Shuttle. Ce succès dans cette conjoncture s’explique par l’avantage compétitif incomparable des navettes Le Shuttle qui offrent une expérience sans contact de bout en bout, et par la réactivité des équipes à s’adapter à la demande. Depuis le 1er janvier, près de 1 056 000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord de nos Navettes.

La publication des chiffres de trafic du mois de septembre se fera le lundi 05 octobre 2020 avant Bourse.

