Mars-24 Mars-23 Variation Jan-Mars 2024 Jan-Mars 2023 Variation Navettes Camions Camions 102 906 117 597 -12% 301 801 321 904 -6% Navettes Passagers Véhicules de tourisme* 146 057 135 962 7% 381 319 387 137 -2%

* Y compris voitures, motos, véhicules avec remorques, caravanes, camping-cars et autocars.

En mars 2024, LeShuttle Freight a transporté 102 906 camions. Depuis le 1er janvier, ce sont plus de 300 000 camions qui ont traversé la Manche à bord des Navettes, en baisse de 6% par rapport à la même période en 2023.

LeShuttle a transporté 146 057 véhicules de tourisme au mois de mars, en hausse de 7% par rapport à mars 2023, en raison d’une bonne fréquentation durant le week-end de Pâques. Avec un peu plus de 380 000 véhicules de tourisme transportés depuis le 1er janvier, le trafic des Navettes LeShuttle est en légère baisse de 2% par rapport à la même période l’année dernière.

Le 13 mars, LeShuttle Freight a accueilli son 35 millionième client pour une traversée sous la Manche à bord de ses Navettes Camions.

La publication des chiffres de trafic du mois d’avril se fera le mardi 7 mai 2024 avant Bourse.

A propos de Getlink

Getlink SE (Euronext Paris : GET) est, via sa filiale Eurotunnel, concessionnaire jusqu’en 2086 de l’infrastructure du tunnel sous la Manche et exploite les services de Navettes Camions et Passagers (voitures et autocars) entre Folkestone (R.-U.) et Calais (France). Depuis le 31 décembre 2020, Eurotunnel développe des services autour de la frontière intelligente pour que le Tunnel demeure le moyen le plus rapide, le plus fiable, le plus facile et le plus respectueux de l'environnement pour traverser la Manche. Depuis son inauguration en 1994, près de 500 millions de personnes et plus de 102 millions de véhicules ont voyagé dans le tunnel sous la Manche. Cette liaison terrestre unique qui voit passer 25% des échanges entre le Continent et le Royaume-Uni est devenue un lien vital renforcé par l’interconnexion électrique ElecLink installée dans le Tunnel qui contribue à équilibrer les besoins énergétiques entre la France et le Royaume-Uni. Getlink complète ses services de mobilité durable avec sa filiale de fret ferroviaire Europorte. Engagé en faveur de services « bas-carbone » qui maîtrisent leurs impacts sur son environnement (à travers ses activités le Groupe évite l’équivalent de 1,9 million de tonnes de CO 2 par an), Getlink a inscrit au cœur de ses préoccupations la place faite à l’homme, à la nature et aux territoires.

