Conformément au vote de l’Assemblée qui s’est tenue le 30 avril dernier et dans le cadre du plan renouvellement de ses membres, le conseil d’administration de Getlink a accueilli jeudi Sharon Flood en son sein. Elle remplacera Philippe Vasseur, qui a atteint douze années de mandat et a accepté de cesser son mandat par anticipation." De nationalité britannique, Sharon Flood apportera son expertise reconnue en matière de finances, sa connaissance du domaine ferroviaire, ainsi que ses compétences et son expérience en tant qu'administratrice indépendante de sociétés internationales ", a expliqué le concessionnaire du tunnel sous la Manche.