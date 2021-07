GETLINK : creuse ses pertes au premier semestre, la visibilité reste faible à court terme

Getlink a dévoilé des résultats dans le rouge au titre de son premier semestre 2021. Ainsi, le concessionnaire du tunnel sous la Manche a essuyé une perte nette consolidée de 123 millions, contre une perte nette de 79 millions d’euros lors du premier semestre 2020. Pour sa part, l’Ebitda ressort à 100 millions d’euros, contre 123 millions d’euros un an plus tôt. Quant au chiffre d’affaires, il s’inscrit à 326 millions d’euros, en baisse de 12 %.



" Au premier semestre, nous avons délivré des résultats satisfaisants étant donné les conditions de marché, grâce à une maitrise renforcée de nos coûts et la mise en place de notre programme de transformation WAYforward axé sur le service aux clients et l'excellence opérationnelle ", a commenté Yann Leriche, le directeur général de Getlink.



" Ils nous permettent d'atteindre un niveau de trésorerie à fin juin de 549 millions d'euros et de renforcer nos avantages environnementaux et opérationnels ", a ajouté le dirigeant.



En l'absence de visibilité sur les décisions gouvernementales à venir concernant la crise sanitaire et les restrictions de voyage, Getlink n'est toujours pas en mesure de communiquer d'objectifs chiffrés pour 2021.