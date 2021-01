GETLINK : hausse du trafic camions en décembre

En décembre, le trafic camions de Getlink a progressé de 8% à 131 746 camions transportés. Cette hausse s'explique par un effet de stockage important en prévision du Brexit intervenu le 31 décembre 2020 et réalisée en dépit des contraintes sanitaires imposées le 20 décembre par la France pour les flux en provenance du Royaume-Uni. Le Shuttle Freight a réalisé un trafic hebdomadaire historique la deuxième semaine de décembre avec plus de 40 000 camions transportés.



En 2020, depuis la fermeture des frontières et malgré les confinements successifs pendant lesquels le secteur industriel a été quasiment à l'arrêt dans toute l'Europe à cause de la pandémie, le trafic de marchandises a été soutenu avec près de 1,5 million de camions transportés.



En décembre 2020, Le Shuttle a transporté 86 676 véhicules de tourisme (-63%), toujours fortement pénalisé par les restrictions de voyage en France, dans certaines régions du Royaume-Uni et dans certains pays européens ainsi que les contraintes sanitaires pour toute personne en provenance du Royaume-Uni et arrivant en France.



"Cependant, le niveau de trafic en 2020 demeure supérieur à celui de nos concurrents grâce à l'avantage compétitif des Navettes, notamment en termes de rapidité, fiabilité et sécurité sanitaire, Le Shuttle offrant une expérience de voyage sans contact de bout en bout. Depuis le 1er janvier 2020, plus de 1,4 million de véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord de nos Navettes", a précisé le groupe.