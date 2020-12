Getlink : Accord de la CIG pour le tirage du câble ElecLink en Tunnel

Regulatory News:

Getlink (Paris:GET) se félicite de cette nouvelle avancée dans le déploiement d’ElecLink, interconnecteur électrique de 1000 MW entre le Royaume-Uni et le France dans le tunnel, qui fait suite à l’autorisation obtenue en octobre pour effectuer les tests de raccordement des stations de conversion aux réseaux nationaux haute tension. La qualité du dossier de sécurité remis a conduit la Commission intergouvernementale (CIG), Autorité de sécurité du Tunnel sous la Manche à rétablir, le 10 décembre, l’agrément du projet, ce qui va permettre l’achèvement de la construction de l’interconnexion après la réalisation des stations de conversion désormais connectées aux réseaux RTE et National Grid.

Le lancement des travaux est attendu pour février 2021 et devrait durer jusqu’à l’été 2021. Le tirage du câble se fera à l’occasion des nuits de maintenance programmées dans le tunnel ferroviaire Nord.

A la suite de ces travaux une phase approfondie de tests et commissioning aura lieu avant une mise en service commerciale prévue mi-2022

Yann Leriche, Directeur général de Getlink, a déclaré : « Cette décision est le fruit d‘un travail approfondi et rigoureux de nos équipes qui ont produit des études de sécurité extrêmement détaillées, de l’excellente qualité du dialogue ainsi que de la confiance établie avec la CIG et ses comités. ElecLink contribuera à la robustesse des approvisionnements européens et à la transition énergétique : nos actionnaires, nos régulateurs étatiques et l’ensemble de nos partenaires se réjouissent avec nous de chaque avancée du projet. »

