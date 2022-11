La société Aero I Global & International a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 14 novembre 2022, par suite d'une diminution du nombre total de droits de vote de la société Getlink le seuil de 25% des droits de vote de la société Getlink et détenir 15,49% du capital et 25,09% des droits de vote de cette société.





