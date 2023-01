Getlink : CA plus que doublé à changes constants en 2022

Getlink dévoile un chiffre d'affaires de près de 1,61 milliard d'euros en 2022, soit une hausse de 107% à taux de change constant par rapport à 2021, 'définissant un nouveau plus haut historique depuis la création du groupe'.



Sa principale division Eurotunnel a vu son chiffre d'affaires augmenter de 63% à 1,05 milliard, porté par la forte croissance des trafics des navettes passagers et d'Eurostar, multipliés par cinq par rapport à 2021.



De leur côté, Europorte a réalisé une solide performance opérationnelle avec un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 137 millions d'euros, tandis qu'ElecLink a généré 420 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis le 25 mai 2022.



