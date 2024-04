B. Réseau ferroviaire

Trains à grande vitesse : Eurostar enregistre un trafic en croissance de 9% au premier trimestre avec près de 2,4 millions de voyageurs.

Eurostar enregistre un trafic en croissance de 9% au premier trimestre avec près de 2,4 millions de voyageurs. Trains de marchandises transmanche : le fret ferroviaire transmanche connaît un trafic en baisse de 10% au cours des trois premiers mois 2024 comparé à la même période en 2023.

*****************************************

