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Getlink : Document AMF CP. 2023DD912103

26/05/2023 | 19:21
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2023DD912103

26 mai 2023

FR0010533075 - DD166837

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

YANN LERICHE, DIRECTEUR GENERAL

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : GETLINK SE

LEI : 9695007ZEQ7M0OE74G82

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 26 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition gratuite d'actions

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 7 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 7 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 26 mai 2023

COMMENTAIRES :

Cours d'acquisition : 16,605€

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Getlink SE published this content on 26 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 May 2023 17:19:56 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2023 1 849 M 1 979 M -
Résultat net 2023 334 M 357 M -
Dette nette 2023 3 605 M 3 859 M -
PER 2023 26,8x
Rendement 2023 3,48%
Capitalisation 8 940 M 9 588 M -
VE / CA 2023 6,78x
VE / CA 2024 7,71x
Nbr Employés 3 252
Flottant 48,4%
Graphique GETLINK SE
Durée : Période :
Getlink SE : Graphique analyse technique Getlink SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique GETLINK SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 12
Dernier Cours de Clôture 16,53 €
Objectif de cours Moyen 16,89 €
Ecart / Objectif Moyen 2,16%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
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Géraldine Périchon Group Chief Financial Officer
Jacques Gounon Non-Executive Chairman
Claire Piccolin Secretary & Group Compliance Officer
Steven Moore Group Chief Investment & Safety Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED9.54%6 223
GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO., LTD.9.45%2 196
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED29.57%2 172
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