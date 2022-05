Getlink : Europorte adopte la technologie ETCS

Getlink annonce qu'Europorte, sa filiale de fret ferroviaire, va moderniser son parc de locomotives Euro4000 en investissant dans la technologie innovante de signalisation ferroviaire ETCS (European Train Control System).



Elle va ainsi équiper 10 locomotives de cette technologie, un investissement qui représente un montant de 8,5 millions d'euros, co-financé à 60% par son partenaire Beacon Rail et qui fait l'objet de subventions de la Commission européenne.



En équipant ses locomotives de l'ETCS, qui favorisera le report modal au niveau européen sur de longues distances, Europorte explique 's'assurer d'une place de choix des trafics internationaux et transfrontaliers notamment vers la Belgique et l'Allemagne'.



