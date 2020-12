Getlink : Eurotunnel salue l'accord Londres-Bruxelles

Eurotunnel indique se réjouir de l'accord conclu entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, intervenant seulement une semaine avant la fin de la période de transition et qui sera mis en oeuvre par l'opérateur du tunnel sous la Manche dès le 1er janvier 2021.



Depuis le vote des Britanniques en 2016, Eurotunnel a investi 47 millions d'euros afin de moderniser et d'adapter ses infrastructures pour maintenir la fluidité du passage aux frontières et du trafic dans le tunnel.



Le groupe met en avant son 'Eurotunnel Border Pass' qui permet en particulier de faire circuler les informations nécessaires au passage des marchandises, sans que les chauffeurs aient besoin de descendre de leur camion en passant la frontière.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.