Getlink : Géraldine Périchon nouvelle Directrice Administrative et Financière de Getlink

- Renouvellement du Comité Exécutif -

Regulatory News:

Géraldine Périchon, jusqu’alors dans le Groupe Suez, est nommée Directrice administrative et financière de Getlink (Paris:GET) à compter du lundi 7 septembre 2020.

Elle a en charge le contrôle de gestion et le corporate finance, les relations investisseurs, le juridique, l’IT ainsi que la RSE.

Elle rejoint le Comité Exécutif. Présidé par Yann Leriche, il est composé à compter du 7 septembre de:

Michel Boudoussier, Directeur général adjoint – Corporate ;

Anne-Laure Desclèves, Directrice de la communication & de la marque ;

Raphael Doutrebente, Directeur général d’Europorte ;

Laurent Fourtune, Directeur des opérations d’Eurotunnel ;

John Keefe, Directeur des affaires publiques ;

Philippe de Lagune, Directeur général adjoint – Pôles institutionnels ;

Deborah Merrens, Directrice commerciale et marketing d’Eurotunnel le Shuttle ;

Steven Moore, Directeur général d’Eleclink ;

Géraldine Périchon, Directrice administrative et financière ;

Claire Piccolin, Secrétaire générale du conseil d’administration de Getlink et directrice compliance.

Yann Leriche, directeur général de Getlink, a dit : « Je suis heureux d’accueillir Géraldine Périchon chez Getlink et de travailler en équipe avec un Comex expérimenté et équilibré. Nous allons accélérer l’adaptation du Groupe à la situation économique et sanitaire, tout en nous mobilisant pour renforcer nos avantages compétitifs de long terme. »

Biographie de Géraldine Périchon :

Géraldine Périchon, 41 ans, avait intégré le groupe Suez en 2015 comme Directrice Groupe M&A, avant d’être nommée en 2019 Senior Vice President Finance & Strategy Italy, Central and Eastern Europe puis Directrice Financière Recyclage et Valorisation France en 2020.

Géraldine Périchon avait débuté chez Lazard Frères en 2002 en tant que M&A Analyst avant de travailler pour le Boston Consulting Group, Cinven, et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200906005058/fr/