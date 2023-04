Getlink : Goldman Sachs passe à l'achat, l'action grimpe

Le titre Getlink monte lundi à la Bourse de Paris, à la faveur d'un relèvement de recommandation de Goldman Sachs, désormais à l'achat sur la valeur.



A 12h15, l'action de l'exploitant du tunnel sous la Manche s'adjuge 2,7%, signant la plus forte hausse d'un indice SBF 120 en repli de 0,1% au même moment.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Goldman Sachs reconnaissent que le trafic du groupe s'est détérioré récemment, mais dit s'attendre à un ralentissement de ce repli dans les mois qui viennent.



L'activité pourrait par ailleurs bénéficier d'un prochain réchauffement des relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne et/ou d'une amélioration de la conjoncture économique britannique, estiment les analystes de la banque américaine.



L'opérateur d'Eurotunnel, qui rivalise avec des concurrents émettant davantage de carbone, pourrait enfin profiter à terme du fait que les compagnies aériennes et de ferries devront payer pour leur CO2 en Europe à compter de 2024, conclut Goldman Sachs, dont l'objectif de cours à 12 mois ressort à 20 euros.



