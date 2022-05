Getlink : Informations privilégiées / Autres communiqués

Par cet investissement d'un montant de 8,5 millions d'euros, co-financé à 60% par son partenaire de longue date Beacon Rail et faisant l'objet de subventions de la Commission européenne, Europorte s'assure d'une place de choix dans les développements de l'industrie française et des trafics internationaux et transfrontaliers notamment vers la Belgique et l'Allemagne, premier partenaire commercial de la France.

A propos d'Europorte :

Europorte, filiale de fret ferroviaire de Getlink, est le premier opérateur 100% privé de fret ferroviaire. Europorte agit au quotidien pour mettre en place une culture unique et une offre globale innovante basées sur quatre valeurs fondamentales : sécurité, qualité de service, ponctualité et digitalisation. Europorte intervient sur l'ensemble de la chaîne logistique du transport ferroviaire de marchandises en Europe et propose à ses clients un service de traction ferroviaire de trains de fret grandes lignes 24h/24 et 7jours/7 en France et à l'international via Europorte France ainsi que la gestion d'infrastructures via Europorte Services.

https://www.europorte.com/

A propos de Beacon :

Beacon Rail Leasing are a rolling stock leasing company headquartered in Luxembourg and focused on serving the European and UK markets. Beacon Rail Leasing's current portfolio includes 481 locomotives, 1,199 freight wagons, and 575 passenger train vehicles and intercity coaches on lease across Europe. Beacon Rail Leasing has an industry leading management expertise and capital markets experience, enabling it to meet the equipment needs

of its Pan-European customer base. www.beaconrail.com

Contacts presse Europorte :

Romain Dufour: 01.40.98.04.64

Contact presse Beacon Rail

Email : rail@beaconrail.com