COMMUNIQUE

GET 23/38

Le 12 septembre 2023

Diffusion prévue à 8h00

Trafics Navettes du mois d'août 2023

Août-23 Août-22 Variation Jan-Août Jan-Août Variation 2023 2022 Navettes Camions Camions 90 427 106 930 -15% 812 439 989 475 -18% Navettes Passagers Véhicules de 305 107 314 378 -3% 1 578 046 1 457 528 8% tourisme*

* Y compris voitures, motos, véhicules avec remorques, caravanes, camping-cars et autocars.

En août 2023, LeShuttle Freight a transporté 90 427 camions. Depuis le 1er janvier, ce sont plus de 812 000 camions qui ont traversé la Manche à bord des Navettes, dans un contexte marqué par l'inflation et une consommation ralentie des ménages britanniques.

LeShuttle a transporté 305 107 véhicules de tourisme au mois d'août 2023, en légère baisse (-3%) par rapport à août 2022 dans la continuité de la tendance observée au mois de juillet. Avec près de 1,6 million de véhicules de tourisme transportés depuis le 1er janvier, le trafic des Navettes LeShuttle est en hausse de +8% par rapport à la même période l'année dernière.

La publication des chiffres de trafic du mois de septembre se fera le mardi 10 octobre 2023 avant Bourse.

A propos de Getlink

Getlink SE (Euronext Paris : GET) est, via sa filiale Eurotunnel, concessionnaire jusqu'en 2086 de l'infrastructure du tunnel sous la Manche et exploite les services de Navettes Camions et Passagers (voitures et autocars) entre Folkestone (R.-U.) et Calais (France). Depuis le 31 décembre 2020 Eurotunnel développe la frontière intelligente pour que le Tunnel demeure le moyen le plus rapide, le plus fiable, le plus facile et le plus respectueux de l'environnement pour traverser la Manche. Depuis son inauguration en 1994, près de 490 millions de personnes et 101 millions de véhicules ont voyagé dans le tunnel sous la Manche. Cette liaison terrestre unique qui voit