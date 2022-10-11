Getlink-Le Shuttle Freight a transporté 112.899 camions en septembre

11 octobre (Reuters) - Getlink SE:
* TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022
* EN SEPTEMBRE 2022, LE SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 112 899
CAMIONS, UNE BAISSE DE 3% PAR RAPPORT À SEPTEMBRE 2021
* EN SEPTEMBRE 2022, LE SHUTTLE A TRANSPORTÉ 203 491
VÉHICULES DE
TOURISME, SOIT UNE HAUSSE DE 50% PAR RAPPORT À SEPTEMBRE 2021.
DEPUIS LE 1ER JANVIER, PRÈS DE 1 700 000 VÉHICULES DE TOURISME
ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DES NAVETTES
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(Rédaction de Gdansk)