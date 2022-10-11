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Getlink-Le Shuttle Freight a transporté 112.899 camions en septembre

11/10/2022 | 08:06
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11 octobre (Reuters) - Getlink SE:

* TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022

* EN SEPTEMBRE 2022, LE SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 112 899 CAMIONS, UNE BAISSE DE 3% PAR RAPPORT À SEPTEMBRE 2021

* EN SEPTEMBRE 2022, LE SHUTTLE A TRANSPORTÉ 203 491 VÉHICULES DE TOURISME, SOIT UNE HAUSSE DE 50% PAR RAPPORT À SEPTEMBRE 2021. DEPUIS LE 1ER JANVIER, PRÈS DE 1 700 000 VÉHICULES DE TOURISME ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DES NAVETTES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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