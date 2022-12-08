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Getlink-Le Shuttle Freight a transporté 122.554 camions en novembre

08/12/2022 | 08:10
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8 décembre (Reuters) - Getlink SE:

* TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE NOVEMBRE 2022

* LE SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 122 554 CAMIONS AU MOIS DE NOVEMBRE 2022, UNE BAISSE DE 7% PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2021

* EN NOVEMBRE 2022, LE SHUTTLE A TRANSPORTÉ 108 068 VÉHICULES DE TOURISME, SOIT UNE HAUSSE DE 12% PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2021

* DEPUIS LE 1ER JANVIER, PLUS DE 1,9 MILLION DE VÉHICULES DE TOURISME ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DES NAVETTES

* GETLINK - DEPUIS LE 1ER JANVIER, PLUS DE 1,3 MILLION DE CAMIONS ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DES NAVETTES, EN HAUSSE DE 8% PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE 2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Rendement 2022 2,40%
Capitalisation 8 439 M 8 855 M -
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VE / CA 2023 6,80x
Nbr Employés 3 347
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