Getlink-Le Shuttle Freight a transporté 122.554 camions en novembre

8 décembre (Reuters) - Getlink SE:
* TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE NOVEMBRE 2022
* LE SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 122 554 CAMIONS AU MOIS DE
NOVEMBRE 2022, UNE BAISSE DE 7% PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2021
* EN NOVEMBRE 2022, LE SHUTTLE A TRANSPORTÉ 108 068
VÉHICULES DE
TOURISME, SOIT UNE HAUSSE DE 12% PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2021
* DEPUIS LE 1ER JANVIER, PLUS DE 1,9 MILLION DE VÉHICULES DE
TOURISME ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DES NAVETTES
* GETLINK - DEPUIS LE 1ER JANVIER, PLUS DE 1,3 MILLION DE
CAMIONS
ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DES NAVETTES, EN HAUSSE DE 8% PAR
RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE 2021
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(Gdansk Newsroom)