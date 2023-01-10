Getlink-Le Shuttle a transporté près de 195.000 véhicules de tourisme en décembre

10 janvier (Reuters) - Getlink SE:
* GETLINTRAFICS NAVETTES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2022
* EN DÉCEMBRE 2022, LE SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 107.090
CAMIONS
* LE SHUTTLE A TRANSPORTÉ PRÈS DE 195.000 VÉHICULES DE
TOURISME EN
DÉCEMBRE 2022
* AU COURS DE L'ANNÉE 2022, LE SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ
PRÈS
DE 1,45 MILLION DE CAMIONS, UNE HAUSSE DE 6% PAR RAPPORT À
L'ANNÉE DERNIÈRE
* AVEC PLUS DE 2,12 MLNS DE VÉHICULES DE TOURISME
TRANSPORTÉS EN
2022, LE TRAFIC DES NAVETTES LE SHUTTLE A PLUS QUE DOUBLÉ PAR
RAPPORT À 2021
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(Gdansk Newsroom)