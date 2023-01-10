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Getlink-Le Shuttle a transporté près de 195.000 véhicules de tourisme en décembre

10/01/2023 | 08:21
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10 janvier (Reuters) - Getlink SE:

* GETLINTRAFICS NAVETTES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2022

* EN DÉCEMBRE 2022, LE SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 107.090 CAMIONS

* LE SHUTTLE A TRANSPORTÉ PRÈS DE 195.000 VÉHICULES DE TOURISME EN DÉCEMBRE 2022

* AU COURS DE L'ANNÉE 2022, LE SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ PRÈS DE 1,45 MILLION DE CAMIONS, UNE HAUSSE DE 6% PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE

* AVEC PLUS DE 2,12 MLNS DE VÉHICULES DE TOURISME TRANSPORTÉS EN 2022, LE TRAFIC DES NAVETTES LE SHUTTLE A PLUS QUE DOUBLÉ PAR RAPPORT À 2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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Résultat net 2022 344 M 370 M -
Dette nette 2022 4 214 M 4 529 M -
PER 2022 24,8x
Rendement 2022 2,59%
Capitalisation 8 177 M 8 788 M -
VE / CA 2022 7,95x
VE / CA 2023 6,49x
Nbr Employés 3 347
Flottant 48,4%
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