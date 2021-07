Getlink : Lettres aux actionnaires Résultats semestriels 22/07/2021

Par contre il est possible de dire que le Groupe est totalement mobilisé pour piloter au plus près le quotidien tout en préparant l'avenir. Nous avons des atouts indéniables : rapidité de réaction, mobilisation de nos salariés, capacité d'adaptation et d'anticipation, qualité de service, prise en compte des besoins de nos clients…

Dans ce contexte difficile, le chiffre d'affaires s'élève à 326 M€, en retrait de 12 % par rapport à 2020. Nous avons réagi à cette situation, en utilisant au maximum notre atout flexibilité, et en poursuivant notre programme d'économies lancé en mars 2020. Cette maîtrise de nos coûts d'exploitation nous a permis de réaliser un EBITDA de 100 M€ et de conserver un confortable niveau de trésorerie au 30 juin 2021 de 549 M€. Comparaison n'est pas raison et nous avons toujours été prudents mais je crois que ces résultats nous placent parmi les meilleures entreprises de transport et d'infrastructures, en tous cas parmi les plus performantes, sans aucun prêt de quelque nature que ce soit.

Le vrai sujet est en fait la crise sanitaire et concrètement pour la Concession le classement des pays en liste « ambre plus » avec les restrictions corrélatives à la frontière. L'impact sur Eurostar et dans une moindre mesure sur les Navettes Passagers est évident.

Au premier semestre, nous avons délivré des résultats satisfaisants étant donné les conditions de marché grâce à une maîtrise renforcée de nos coûts et la mise en place de notre programme de transformation WAYforward axé sur le service aux clients et l'excellence opérationnelle. Ils nous permettent d'atteindre un niveau de trésorerie à fin juin de 549 M€ et de renforcer nos avantages environnementaux et opérationnels. La faible visibilité immédiate n'entame donc pas la solidité durable du Groupe dans ses différentes activités.

• Navettes Passagers : 247 957 voitures transportées au S1 2021 (-55 % vs S1 2020), un trafic impacté par la crise sanitaire et les restrictions de voyage mises en place par les gouvernements mais avec une part de marché en augmentation de 13 points à 78,8 %.

• Navettes Camions : 646 372 camions transportés au S1 2021 (-3 % vs S1 2020) dans un marché du Détroit contracté sur la période mais avec une part de marché stable à 38,9 % et une certaine reprise du trafic au 2ème trimestre.

• Charges d'exploitation du Groupe en baisse de 17 M€ (-7 %) en raison des mesures d'économies mises en place, de l'activité partielle en France et du job retention scheme au Royaume-Uni et du report de certains projets.

stratégique » qui distingue notre rôle crucial dans l'autonomie stratégique de l'économie nationale et européenne, notre savoir-faire industriel et notre maîtrise de nos chaînes de valeur. En savoir plus .

Getlink a été sélectionné dans l'édition 2021 du classement « Les nouveaux Conquérants de l'Economie » de L'institut Choiseul, un think-tank indépendant dédié à l'analyse des questions stratégiques internationales et de la gouvernance économique mondiale, et publié dans le magazine Forbes. Répertorié parmi les 150 entreprises les plus dynamiques ayant un chiffre d'affaires entre 250 M€ et 4 Md€, Getlink figure dans la catégorie des « Fleurons de l'autonomie

Laetitia Brun a près de vingt ans d'expérience professionnelle dans les métiers des RH. Pendant quinze ans au sein du groupe Solvay, elle a occupé différents postes allant de la formation, la gestion de carrière, la gestion de projets, la RRH et relations sociales de site industriel à la DRH de fonctions et de business européens et internationaux. Plus récemment, elle était DRH et membre du comité exécutif de Winoa. Black Belt Six Sigma, Laetitia est titulaire d'une maîtrise en finance et d'un Master en ressources humaines de l'IAE de Lyon. Originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a travaillé à Lyon, Paris et Bruxelles et sera désormais basée sur le site d'Eurotunnel à Folkestone.

Laetitia Brun rejoindra Getlink en tant que Directrice des Ressources Humaines à compter du 1er septembre 2021 et remplacera Bertrand Gérard qui quitte le Groupe. Elle reportera à Yann Leriche, Directeur Général de Getlink et rejoindra le Comité Exécutif. Elle aura en charge l'ensemble des RH du Groupe.

Depuis le 1er juillet dernier, Guillaume Rault a rejoint le Comité Exécutif de Getlink en tant que Directeur des opérations d'Eurotunnel, en remplacement de Laurent Fourtune. Guillaume Rault a la responsabilité des unités Infrastructure, Matériel Roulant, Sûreté et Sécurité et Customer Experience, en plus du service Clients et des Opérations ferroviaires qu'il dirige actuellement. Diplômé de l'université de Lille en 1989, Guillaume Rault a commencé sa carrière chez DB Schenker en tant qu'affréteur pour des clients internationaux. En 1994, il rejoint Eurotunnel en tant que directeur planning et capacités. En 2011, il prend la direction de l'ordonnancement, ainsi que la direction ferroviaire, avant d'être nommé Directeur Services client et Opérations ferroviaires, poste qui lui permet de piloter l'exploitation du Tunnel lui-même et de réaliser plusieurs projets d'ampleur avec succès, portant à la fois sur les réorganisations des terminaux, la digitalisation des process, la sécurité ou l'efficacité opérationnelle.

Pour faciliter le passage des frontières de ses clients passagers, les équipes d'Eurotunnel ont développé, en collaboration avec les autorités françaises et britanniques, un outil informatique pour centraliser l'ensemble des documents sanitaires requis (certificats PCR, pass sanitaire, attestation de vaccination, réservation de tests PCR au retour, déclaration sur l'honneur,…) leur permettant de sauvegarder leurs documents dans une application en ligne : le Passenger Wallet. Si les documents sont téléchargés dans ce portefeuille digital en temps et en heure, les clients sont considérés comme « prêts à voyager » et les contrôles sont ainsi simplifiés. Dans le cas

été impressionné par le professionnalisme, la capacité de coordination et la réactivité des équipes d'Eurotunnel à assurer la sécurité et la protection des collaborateurs comme celles des clients.

Après avoir obtenu, en février 2021, la certification AFNOR pour les mesures sanitaires mises en place, Eurotunnel a été de nouveau certifié, le 1er juillet dernier, pour la conformité de ses pratiques contre la propagation du Covid-19 sur les parcours clients du Shuttle et du Shuttle Fret et ses deux terminaux par TÜV. Cet organisme indépendant reconnu dans le monde entier pour ses exigences très élevées a

La phase approfondie de tests, comprenant des essais de sécurité, de conformité et de transfert de puissance entre les deux sous-stations de conversion via les 50 km de câble en Tunnel, vient de commencer et se poursuivra jusqu'en fin d'année avant de faire place à une phase de commissioning. La mise en service commercial est prévue mi 2022.

stérile, une structure de tente a été spécifiquement conçue (et brevetée) pour épouser parfaitement la voute du Tunnel et permettre le passage de la plateforme ferroviaire de travaux roulante en toute sécurité.

Le 20 juin, les deux têtes de câble tirées dans le Tunnel ont été raccordées. Les équipes d'ElecLink, d'Eurotunnel, de Balfour Beatty et de Prysmian se sont relayées durant trois jours pour réaliser le joint final selon un processus hors norme : afin de réaliser ces opérations de raccordement et de pose du joint dans un environnement complètement

Un nouveau service international développé par Europorte

Depuis le printemps 2021, Europorte a étendu son réseau et son offre de service en lançant Flex Express, un nouveau service ferroviaire de fret entre la France, l'Allemagne et le Benelux. Cette navette ferroviaire de fret à haute fréquence relie les principaux sites industriels et pétrochimiques de ces trois pays. Construit sur le corridor de référence d'Europorte, Flex Express offre une solution ouverte et flexible couvrant wagons isolés et trains complets, trains de transport ponctuel et de dernière minute, trains de campagne saisonnière et services réguliers. Europorte démontre une nouvelle fois que le fret ferroviaire est un vecteur essentiel de développement économique durable.

Début d'un nouveau contrat pour Europorte

Suite à un appel d'offre, Europorte a débuté un nouveau contrat le 1er juillet dernier avec la Compagnie Nationale du Rhône qui détient la concession du port fluvial d'Arles jusqu'en

fin d'année 2023. Europorte assure donc la gestion déléguée opérationnelle des circulations ferroviaires et la maintenance préventive et curative des infrastructures ferroviaires du port. Relié au tout nouveau dépôt embranché de logistique décarbonnée de Nestlé Waters, le n°1 mondial des eaux minérales, le premier train de palettes de bouteilles d'eau (notamment Vittel, Contrex, Perrier)

y circulera le 1er août prochain : ce trafic ferroviaire d'eaux minérales devrait permettre le report modal d'environ 15 000 camions par an. Avec ce nouveau contrat, Europorte opère désormais sur 7 ports maritimes et fluviaux français : Arles, Dunkerque, Le Havre, Nantes Saint Nazaire, La Rochelle, Bordeaux et Strasbourg.

Europorte innove avec Oleo100

Europorte, en partenariat avec Saipol (groupe Avril) expérimente depuis début juillet Oleo100, un carburant renouvelable et biodégradable pour la traction de ses locomotives en service commercial sur les lignes reliant Nogent-sur-Seine à Dunkerque et à Sotteville-lès-Rouen. L'objectif de ces tests qui seront effectués sur trois mois est de remplacer une partie du Gasoil Non Routier (GNR) des locomotives thermiques qu'Europorte emploie sur les tronçons non électrifiés par ce carburant Oleo100 entièrement issu de colza français. Europorte est le premier opérateur privé de fret ferroviaire à utiliser en conditions réelles cette alternative locale et immédiatement substituable au gasoil. Si les résultats sont probants, cette initiative pourrait permettre au Groupe de réduire son empreinte carbone de 2 500 tonnes de gaz à effet de serre par an.