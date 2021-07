Getlink : Rapports annuels ou semestriels Résultats semestriels 22/07/2021

Le Groupe applique la norme IFRS 5 « Actifs non courants destinés à la vente et activités non poursuivies » à son segment maritime depuis la cessation de l'activité de MyFerryLink au second semestre 2015. En conséquence, les résultats nets de la période et de la période comparative de cette activité sont présentés sur une seule ligne du compte de résultat intitulée « Résultat net des activités non poursuivies ». Pour plus d'informations sur ces opérations, se reporter à la note C.2 des états financiers consolidés semestriels résumés.

En application du règlement (CE) no 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, les comptes consolidés de Getlink SE au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ont été établis conformément au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards).

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL DE GETLINK SE AU 30 JUIN 2021

Rapport semestriel d'activité

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ AU 30 JUIN 2021

PRÉPARATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE COVID-19

La pandémie du virus Covid-19 a entrainé l'instauration de nombreuses mesures restrictives dans différents pays au cours de l'année 2020 et cette situation a perduré tout au long du premier semestre 2021.

Comme indiqué dans cette section et dans les notes A.1 et D.6 des états financiers consolidés semestriels résumés au 30 juin 2021, la prolongation sur le premier semestre 2021 des restrictions de circulation et les mesures de confinement imposées par les gouvernements français et britannique depuis mars 2020, continuent d'impacter de manière significative les trafics et revenus du Groupe, notamment ceux d'Eurotunnel.

Les mesures de confinement général imposées en France et au Royaume-Uni ainsi que les restrictions plus contraignantes de passage à la frontière et de quarantaine pour les voyageurs internationaux ont fortement impacté les activités des Navettes Passagers et des trains Eurostar sur les six premiers mois de l'année.

L'activité des Navettes Camions, affectée, mais dans une moindre mesure, par la crise sanitaire a été néanmoins impactée sur les premiers mois de 2021 par la mise en œuvre du Brexit au 1er janvier 2021 et par la nécessaire adaptation de ses clients aux nouvelles règles administratives de franchissement de la frontière pour les flux à l'entrée de l'Union européenne.

Contrairement aux activités transmanche du Groupe, l'activité du segment Europorte a retrouvé son niveau d'avant crise au premier semestre 2021.

Dans ce contexte, le Groupe a reconduit sur le premier semestre 2021 l'ensemble des mesures destinées à protéger la santé et la sécurité de ses clients et de son personnel, tout en assurant la poursuite de la circulation des biens et des personnes et en préservant sa rentabilité et sa liquidité. Le Groupe a notamment poursuivi les actions visant à préserver ses capacités de trésorerie en maintenant en place des dispositifs d'activité partielle pour une partie de son personnel en France et au Royaume-Uni, ainsi que son plan d'économies visant à limiter au strict nécessaire ses dépenses. Le Groupe continue d'adapter les plans de capacité et d'exploitation de ses Navettes afin de faire face à la baisse du trafic tout en mettant en œuvre des mesures spécifiques afin d'assurer la santé et la sécurité de ses clients et maintenir la qualité de son service. Comme en 2020, il a reporté une partie importante de ses dépenses d'investissement prévues sur le premier semestre 2021, tout en veillant à maintenir les dépenses nécessaires à la sécurité et à la continuité d'exploitation. L'ensemble de ces mesures subsiste à la date de clôture.

L'activité réduite depuis le début de la pandémie a impacté les résultats et la trésorerie du Groupe. Néanmoins, le Groupe dispose d'une liquidité importante avec une trésorerie nette disponible au 30 juin 2021 de 549 millions lui permettant de couvrir le service de sa dette sur le reste de 2021 et 2022 ainsi que le financement de ses activités.

ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Afin de permettre une meilleure comparaison entre les deux périodes, le compte de résultat consolidé du premier semestre 2020 présenté dans ce rapport d'activité semestriel a été recalculé au taux de change utilisé pour le résultat du premier semestre 2021, soit 1 £=1,157 €.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe continue d'être fortement impacté par les effets de la pandémie, l'ensemble du premier semestre étant affecté en 2021 contre 3½ mois au premier semestre 2020 ; le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au premier semestre 2021 s'élève à 326 millions d'euros, en diminution de 44 millions d'euros (-12 %) par rapport à 2020. Face à la réduction de son trafic à partir de la mi-mars 2020, le Groupe a mis en place des mesures pour en limiter l'impact sur sa rentabilité et sa trésorerie, telles que l'activité partielle en France et le job retention scheme au Royaume-Uni, ainsi que le report de certains projets. Ces mesures sont toujours en vigueur et ont eu un plein effet sur le premier semestre 2021 : les charges d'exploitation, qui s'élèvent à 230 millions d'euros, sont en diminution de 17 millions d'euros (7 %) par rapport

2020. L'EBITDA est en diminution de 23 millions d'euros (19 %) à 100 millions d'euros et, à 6 millions d'euros, le résultat opérationnel des six premiers mois de 2021 est en baisse de 26 millions d'euros par rapport à 2020. Après prise en compte des frais financiers nets en hausse de 15 millions d'euros (en raison principalement de l'impact de la hausse des taux d'inflation sur la tranche indexée de la dette), le résultat avant impôts des activités poursuivies du Groupe pour le premier semestre 2021 est une perte de 126 millions d'euros, soit une détérioration de 41 millions d'euros par rapport à 2020.

Après prise en compte d'un produit d'impôt de 3 millions d'euros, le résultat net consolidé du Groupe du premier semestre 2021 s'élève à une perte de 123 millions d'euros, par rapport à une perte de 79 millions d'euros au premier semestre 2020.

