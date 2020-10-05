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Getlink : Shuttle Freight a transporté 131.985 camions en septembre 2020

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05/10/2020 | 08:08

5 octobre (Reuters) - GETLINK SE:

* EN SEPTEMBRE 2020, LE SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 131.985 CAMIONS, SOIT UNE AUGMENTATION DE 2 % PAR RAPPORT À SEPTEMBRE 2019

* LE 1ER JANVIER 2020, PLUS DE 1,03 MILLION DE CAMIONS ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DE NOS NAVETTES.

* EN SEPTEMBRE 2020, LE SHUTTLE A TRANSPORTÉ 127.623 VÉHICULES DE TOURISME ALORS QUE LA FIN DE LA PÉRIODE ESTIVALE A ÉTÉ MARQUÉE PAR LA RÉINTRODUCTION DE MESURES DE QUARANTAINE POUR LES VOYAGEURS EN PROVENANCE DE PLUSIEURS PAYS DONT LA FRANCE

* DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE, PLUS DE 1,18 MILLION DE VÉHICULES DE TOURISME ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DE NOS NAVETTES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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Résultat net 2020 -80,6 M -94,6 M -
Dette nette 2020 4 479 M 5 256 M -
PER 2020 -78,5x
Rendement 2020 0,73%
Capitalisation 6 337 M 7 423 M -
VE / CA 2020 13,3x
VE / CA 2021 10,5x
Nbr Employés 3 430
Flottant 77,2%
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Durée : Période :
Getlink SE : Graphique analyse technique Getlink SE | Zone bourse
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Dernier Cours de Cloture 11,77 €
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Ecart / Objectif Moyen 12,1%
Ecart / Objectif Bas -37,1%
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