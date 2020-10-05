Getlink : Shuttle Freight a transporté 131.985 camions en septembre 2020

5 octobre (Reuters) - GETLINK SE:
* EN SEPTEMBRE 2020, LE SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 131.985
CAMIONS, SOIT UNE AUGMENTATION DE 2 % PAR RAPPORT À SEPTEMBRE
2019
* LE 1ER JANVIER 2020, PLUS DE 1,03 MILLION DE CAMIONS ONT
TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DE NOS NAVETTES.
* EN SEPTEMBRE 2020, LE SHUTTLE A TRANSPORTÉ 127.623
VÉHICULES DE
TOURISME ALORS QUE LA FIN DE LA PÉRIODE ESTIVALE A ÉTÉ MARQUÉE
PAR LA RÉINTRODUCTION DE MESURES DE QUARANTAINE POUR LES
VOYAGEURS EN PROVENANCE DE PLUSIEURS PAYS DONT LA FRANCE
* DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE, PLUS DE 1,18 MILLION DE
VÉHICULES DE
TOURISME ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DE NOS NAVETTES
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)