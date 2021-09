Getlink : & Vous – 16 septembre 2021

ElecLink de son côté réalise, comme prévu, sa campagne de tests. Les premiers résultats sont conformes aux attentes et nous allons pouvoir constituer le dossier de sécurité à soumettre à la CIG, pour une mise en service mi-2022. Les variations actuelles des prix de l'électricité nous sont actuellement favorables et il est regrettable que ce beau projet utile et écologique ait été bloqué pendant 3 ans.

En clair, nous n'entendons pas laisser le moindre monopole aux ferries sur ce créneau spécifique. Ces derniers vont disposer d'un port de Calais agrandi. Il ne m'appartient de juger si cet investissement, qui se compte en centaines de millions d'euros d'argent public, est adapté à la nouvelle donne du marché transmanche et s'il n'arrive pas à contre-temps. Ce qui est certain est que nous veillerons à ce que d'éventuels déficits d'exploitation soient assumés par le concessionnaire et non pas par la puissance publique.

La flexibilité de notre organisation, les programmes d'économies et d'anticipation (Shield, WAYforward) et les mécanismes d'activité partielle en France, de furlough au Royaume-Uni,nous ont permis, avec une gestion quotidienne très rigoureuse, de minimiser notre exposition financière en cette période difficile. Je vous rendrai compte de tout cela lors de la publication des chiffres de trafic et revenus du 3ème trimestre le 21 octobre prochain.

Avec une capacité initiale de 8 300 remorques par an, ce nouveau service ferroviaire, fiable, ultrasécurisé et 40 fois moins émissifs en CO2 que les ferries*, répond à la demande de nos clients pour leurs chaînes logistiques les plus exigeantes et pour décarboner leur chaîne de transport en choisissant le rail. Le report modal contribue aux objectifs du gouvernement français de doubler la part du ferroviaire dans les transports de marchandises d'ici à 2030 ainsi qu'à l'ambition de décarbonation du fret présentée par le gouvernement britannique dans son Plan de Révolution Industrielle Verte.

Le 18 septembre, Getlink lancera un nouveau service novateur de fret non accompagné transmanche ouvert aux clients transporteurs souhaitant faire passer des remorques non accompagnées par le tunnel sous la Manche et bénéficier de l'expertise douanière unique de Getlink pour le passage de la frontière. Les équipes d'Eurotunnel Le Shuttle Freight se chargeront de la traversée des remorques au départ des deux terminaux ouverts 24/24 6/7 à Calais et à Folkestone. L'Eurotunnel Border Pass permet d'accélérer le passage de la frontière en dématérialisant les échanges administratifs avec les autorités.

Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, ElecLink, l'interconnexion entre la France et le Royaume-Uni via le tunnel sous la Manche a transmis de l'électricité pour la première fois entre les réseaux français (RTE) et britannique (National Grid).

Le Shuttle Freight remporte le prix de la Meilleure innovation au SITL pour son Eurotunnel Border Pass

Eurotunnel a remporté le prix de la Meilleure Innovation, Technologies, IoT et Systèmes d'Information pour son Eurotunnel Border Pass qui lui a été remis lors du salon SITL 2021, Semaine de l'Innovation du Transport et de la Logistique (lire article sur le SITL ci-dessous).

300 000 Eurotunnel Border Pass ont déjà été utilisés par les chauffeurs routiers qui transitent entre la France et le Royaume-Uni via le tunnel sous la Manche depuis l'ouverture du service le 1er janvier 2021 dans le cadre du Brexit. Ce service, unique sur le transmanche, permet de faire circuler les

informations nécessaires au passage de la marchandise, du transporteur via Eurotunnel jusqu'aux autorités des deux pays, de façon sécurisée et dématérialisée. Grâce à la reconnaissance des plaques d'immatriculation et le déploiement d'outils de digitalisation, l'Eurotunnel Border Pass a permis d'améliorer de 20 % la fluidité sur site, à Coquelles et à Folkestone. Vu le succès de cette offre, des voies dédiées ont été mises en place au Pit Stop à Coquelles en juillet dernier et sont en cours de création à Folkestone. Les retours sur le service sont excellents et les transporteurs nous renouvellent leur confiance pour adapter nos outils aux prochaines réglementations qui devraient entrer en vigueur en janvier 2022. Eurotunnel reste le moyen le plus rapide et le plus simple pour traverser la Manche avec des marchandises.

Getlink au SITL 2021

Getlink a participé à la Semaine de l'Innovation du Transport et de la Logistique (SITL) qui s'est tenue du 13 au 15 septembre à Paris.

Lors de son inauguration, Jean-Baptiste Djebbari, ministre aux Transports, a présenté la stratégie nationale pour le fret ferroviaire et son plan d'aides jusqu'en 2024 ainsi que co-signé avec Raphaël Doubrebente, Président d'Europorte, et d'autres acteurs de l'Alliance 4F (Fret Ferroviaire Français du Futur), le pacte pour le développement du fret ferroviaire.

Les équipes d'Eurotunnel Le Shuttle Freight et d'Europorte ont ainsi pu renforcer leurs liens avec leur réseau de clients existants et développer de nouveaux contacts avec des clients potentiels. Durant ce rendez-vous sectoriel incontournable, Christian Dufermont, Directeur Fret d'Eurotunnel, et Mathias Bouniol, Responsable commercial d'Europorte, ont partagé leur expertise respectivement lors d'une conférence sur le thème de « La nouvelle donne de nos échanges avec le Royaume-Uni » et notamment les avantages de l'Eurotunnel Border Pass et lors d'un atelier « Wagon isolé, la solution Flex Express d'Europorte France ».