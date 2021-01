Getlink : & Vous – 21 janvier 2021

nouvelle. En ce début janvier, les trafics sont, comme prévu, inférieurs à la normale pour la double raison de l'effet de stockage précité et de la précaution des transporteurs vis-à-vis des nouvelles formalités douanières. L'avantage est que la situation chaotique, qu'annonçaient certains, ne se produit pas, ce que nous avons toujours dit, et que cela donne du temps pour roder le système. Nous voyons d'ailleurs le flux remonter doucement, ce qui augure bien de l'avenir.

Le trafic camions s'est très bien comporté et ne recule que de 9 %. Les mois de novembre et décembre ont atteint des sommets, du fait de l'intensification de livraisons pour les entreprises qui prenaient leurs précautions dans l'hypothèse d'un « no deal ».

Pendant les confinements, Le Shuttle Passagers est resté la seule liaison ouverte permettant aux véhicules de traverser la Manche, ce qui nous a permis d'avoir une part de marché culminant à 70 % sur l'année. Historique ! Et nous savons que le taux de fidélité de nos clients est très élevé. Les voyageurs qui ont apprécié en 2020 la facilité, la rapidité et la prestation que représente le fait de voyager en restant dans sa voiture, sans contact extérieur, ne manqueront pas de revenir en masse quand les contraintes sanitaires seront levées.

J'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer comment nous avons réagi, très vite, dès fin février, et lancé une adaptation de nos moyens aux trafics concernés. Vous trouverez au verso le détail par activité et les trafics annuels de la Concession.

Nous venons de publier notre chiffre d'affaires 2020 : à 815,9 M€, en recul de « seulement » 24 %, ce qui montre bien la spécificité de votre Groupe dans le monde du transport. Nous avons réussi à faire face de la manière la plus satisfaisante possible aux fermetures des frontières et diverses restrictions de circulation qui sont intervenues pour 68 % de l'année, comme le montre le graphique au verso.

• Développement de l'activité de fret ferroviaire vers l'Allemagne, des segments céréaliers (export Chine) et ciments (Grand Paris) et des trains additionnels commandés pour l'acheminement de produits nécessaires à la fabrication de gel hydroalcoolique et démarrage de nouveaux trafics nationaux et internationaux, avec des gains et renouvellements de contrats (Grand Port Maritime de Dunkerque, Geogaz).

• Près de 1,5 million de camions (-9 % vs 2019) transportés par Le Shuttle Freight qui confirme sa place de 1er acteur du marché avec 40 % de part de marché en 2020. Record historique de trafic hebdomadaire en décembre avec plus de 40 000 camions transportés dans la période pré-Brexit.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 815,9 M€, en baisse de 24 % à taux de change constant par rapport à 2019, en raison des effets de la crise sanitaire de la Covid-19 et des périodes de confinement et de restrictions de voyage.

ACTUALITES

Brexit : retour sur un moment historique

Depuis quatre ans, Eurotunnel a créé de nouvelles infrastructures, adapté des dizaines de processus opérationnels et digitalisé, en collaboration avec les autorités, nombre de contrôles pour créer une frontière intelligente ; ses équipes ont été formées et se sont préparées activement au Brexit pour assurer un trafic fluide à la frontière et transformer cette contrainte en opportunité pour gagner encore en compétitivité. Le Groupe a engagé 47 M€ d'investissements.

Cet évènement, à savoir la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen et le rétablissement des formalités douanières, s'est déroulé comme prévu et sans problème comme ont pu le constater, les 31 décembre et 1er janvier, de nombreux élus et représentants des autorités françaises et britanniques, accueillis sur le terminal de Coquelles par Yann Leriche, Directeur général de Getlink : Olivier Dussopt, Ministre aux Comptes Publics, Clément Beaune, Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Karima Delli, Députée européenne, Xavier Bertrand, Président de la région Hauts-de-France, Natacha Bouchart, maire de Calais, Guy Allemand, maire de Sangatte Blériot-Plage, Guy Heddebaux, maire de Fréthun, Louis Le Franc, préfet du Pas-de-Calais, Michel Tournaire, sous-préfet de Calais et Isabelle Braun-Lemaire, Directrice générale des douanes.

Retour sur ce moment historique en images :

• A Coquelles, Yann Leriche et Natacha Bouchart ouvrent symboliquement le passage du 1er camion de l'ère post-Brexit en partance pour le Royaume-Uni depuis le continent européen. • Arrivé à 00h03 au niveau du pit-stop pour effectuer tous les contrôles, ce premier camion a embarqué sur la Navette de 2h28 et est arrivé en Angleterre à 2h02 heure anglaise. • Côté britannique, le 1er camion de l'ère post-Brexit est arrivé au pit-stop à Folkestone juste après minuit, a embarqué sur la à Navette de 0h24 heure anglaise et est arrivé à quai en France 2h05, heure française. • Enfin, toujours le 1er janvier, le 1er train Eurostar à traverser la Manche en provenance de Londres est sorti du Tunnel côté France à 10h05 heure française.

Yann Leriche en a profité pour remercier toutes les équipes sur site pour le succès de ce basculement historique.

Depuis, plusieurs milliers de camions ont franchi cette frontière

sans encombre même si certains clients doivent encore peaufiner leur apprentissage des nouvelles règles pour les déclarations douanières et quelques améliorations sont en cours tant au niveau d'Eurotunnel que des autorités concernées.

Eurotunnel sous les feux des projecteurs

Si durant ces quatre dernières années, le Brexit a été sous les projecteurs politiques au Royaume-Uni et en Europe, la dernière semaine de 2020, Eurotunnel a été plus que jamais au cœur de l'actualité médiatique en ouvrant ses portes à plus de 40 visites de journalistes, à l'approche du Brexit, qui ont pu suivre les préparatifs des équipes infrastructure, informatique, opérationnelles, expérience client et commerciales.

Durant la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, quatre grandes agences média (AP, PA, Reuters et Agence France Presse) étaient présentes sur le terminal pour filmer et reporter en direct l'événement, relayé par 140 médias de 76 pays différents.

Les reportages live, les interviews, les photos et vidéos ont été relayés dans le monde entier notamment jusqu'aux Philippines, en Corée du Sud, en Chine, au Japon, en Allemagne, aux Pays-Bas ou encore en Catalogne de même que sur les réseaux sociaux. Pour preuve, le compte LinkedIn d'Eurotunnel a fait 50 000 vues, et le compte Twitter Eurotunnel Company News, 73 000 vues en une nuit.