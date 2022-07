Getlink : & Vous – 21 juillet 2022

Getlink : Yann Leriche au Common Good Summit et partenariat avec TSE

En mai dernier, Yann Leriche, Directeur général de Getlink, est intervenu lors du Common Good Summit, réunissant grandes entreprises et experts dont plusieurs prix Nobel, et organisé par la Toulouse School of Economics (TSE), le magazine Challenges et le quotidien Les Echos. Il a notamment expliqué comment Getlink entend tirer parti de la transition climatique pour renforcer son leadership environnemental et a rappelé l'importance de la dimension économique afin d'apporter des réponses concrètes au défi du « net-zéro planétaire ». Yann Leriche a en effet précisé les pré-requis pour les entreprises et les pouvoirs publics pour mener à bien cette transition, à savoir un besoin de Visibilité, d'Efficacité, de Redistribution et de bon Timing, résumés sous l'acronyme VERT. Yann Leriche a également annoncé le renforcement du partenariat de Getlink avec Toulouse School of Economics, par la création d'une chaire Initiative for Effective Corporate Climat Action, en tant qu'espace de recherche et d'échanges pour explorer les déterminants de l'efficacité de l'action climatique des entreprises.