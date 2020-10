Getlink : & Vous – 22 octobre 2020

En termes de gestion financière, grâce à la flexibilité des obligations vertes émises en 2018, et compte tenu des conditions de marché favorables, nous avons procédé au refinancement des obligations à échéance 2023, avec de nouvelles obligations à maturité 2025. Et eu égard à la demande, nous en avons profité pour lever 700 M€ à un taux de 3,5 %, meilleur que le taux précédent, ce qui là encore nous donne un matelas de précaution dans d'excellentes conditions.

Pour parer à toute éventualité, Yann Leriche, Directeur général de Getlink, et toutes les équipes ont, dans la continuité de ce qui avait été réalisé lors du confinement du printemps dernier, réactivé un important programme d'économies sans compromettre la possibilité de remonter en puissance très vite comme on l'a vu en juillet dernier. Il faut donc garder cette capacité de réagir, qui s'appuie sur un capital humain qu'il faut préserver.

Autre bonne nouvelle en ces temps d'incertitude, nous avons consolidé notre trésorerie, qui s'élève fin septembre à 596 M€. Pour rester manœuvrant dans les mois qui viennent, nous avons également négocié et obtenu un waiver, sur notre principal covenant à la fin de l'année, avec possibilité de le déclencher aussi en 2021. En termes non financiers, cela veut dire que si d'aventure notre génération de trésorerie libre était insuffisante vis-à-vis des créanciers, nous ne serions pas en « défaut ». Nous gardons par ailleurs la possibilité de distribuer des dividendes, ce qui reste l'objectif du Conseil d'administration.

Quant à ElecLink, le projet connaît une avancée significative avec l'autorisation donnée de réaliser les tests préalables à la réception des stations de conversion et de leur raccordement aux réseaux nationaux. Les retards qui nous sont ainsi infligés ont deux conséquences évidentes : un surcoût et un report de la mise en service à la fin du 1er semestre 2022. Ce dernier point permet à notre concurrent public IFA2 porté par les exploitants de réseaux RTE et National Grid de rattraper leur retard vis-à-vis de nous, sans bien sûr que l'on puisse imaginer qu'il y ait un rapport de cause à effet. Comme notre retour sur investissement s'apprécie sur 25 ans, nous restons sereins quant à la rentabilité de ce projet, un maillon essentiel de la transition écologique.

2,33 M de passagers Eurostar transportés via le Tunnel, en baisse de 72 % vs 2019 ;

Accord de la CIG d'effectuer des tests statiques sur les stations de conversion et de raccordement aux réseaux français et britannique.

181,2 M€ de chiffre d'affaires de l'activité Navettes, en baisse de seulement 2 % vs T3 2019 grâce à la résilience du trafic des Navettes Camions et des effets positifs de la stratégie de gestion de rendement du Groupe ;

Le Groupe est particulièrement intéressé par les retours extérieurs concernant sa performance extra-financière et s'appuie dessus pour l'élaboration de sa stratégie et la définition des actions permettant d'améliorer sa performance intrinsèque et la qualité de son information extra-financière.

au 1er décile et parmi les leaders de son secteur (infrastructures de transports). Cette évolution s'explique principalement par une appréciation en hausse par rapport à 2019 de la notation « Environnement » qui pèse pour 60% et passe de C+ à B-.

et de qualité de service aux voyageurs. En savoir plus .

sur-mesure et innovants, au plus proche

Eurotunnel démontre l'importance vitale du lien économique qui relie le Royaume-Uni et l'Europe continentale en donnant la parole à ses clients, transporteurs et chauffeurs routiers. A travers une série de portraits en vidéo, nos clients Fret, de toutes tailles, spécialités et nationalités, soulignent l'importance du tunnel sous la Manche et les exigences de fluidité et de rapidité des échanges desquels dépendent de forts enjeux économiques et sociaux, notamment eu égard à l'échéance du Brexit fixé au 31 décembre. Visionner les vidéos .

Le 7 septembre dernier, Géraldine Périchon a rejoint le Groupe en tant que Directrice administrative et financière de Getlink, en charge du contrôle de gestion, des finances corporate, des relations investisseurs, du juridique, de l'informatique et de la RSE. Elle a débuté chez Lazard Frères en 2002 avant de travailler pour le Boston Consulting Group, Cinven et l'AMF. Elle a ensuite intégré le groupe Suez en 2015 en tant que Directrice Groupe M&A, avant d'être nommée en 2019 Senior Vice President Finance & Strategy Italy, Central and Eastern Europe puis Directrice Financière, Recyclage et Valorisation France en 2020. Géraldine Périchon renforce le Comité Exécutif renouvelé du Groupe. En savoir plus .

Sharon Flood rejoint le Conseil d'administration de

Getlink

Conformément au vote de l'assemblée générale du 30 avril dernier, Sharon Flood a rejoint le Conseil d'administration de Getlink le 1er octobre. Elle apporte son expertise reconnue en matière de finances, sa connaissance du domaine ferroviaire et son expérience d'administratrice indépendante de sociétés internationales. Le Conseil d'administration rend hommage au travail de Philippe Vasseur, administrateur indépendant de Getlink depuis 12 ans, à son engagement durable dans le développement du Groupe et à sa contribution à l'évolution de la gouvernance.

Europorte : nouveaux contrats

En septembre dernier, Europorte a remporté l'appel d'offres du Grand Port Maritime de Dunkerque : Europorte Services est donc reconduit en tant que gestionnaire de l'exploitation et mainteneur de son infrastructure ferroviaire pour une durée de 7 ans à compter de janvier 2021. Le réseau ferré du port de Dunkerque (3ème port français et 1er pôle de fret ferroviaire), sur lequel circulent en moyenne 60 trains par semaine, représente 200 km de voies (dont 55 km électrifiés), 350 appareils de voies et 5 postes d'aiguillages.

Par ailleurs, Europorte France a renouvelé trois contrats pluriannuels de traction grandes lignes de trains de marchandises : une offre globale de traction et d'opérations de chargement en synergie avec Europorte Services pour ExxonMobil, un contrat de transport d'huile alimentaire et du biocarburant Diester entre la France et la Belgique pour le groupe Avril et un contrat en open access entre les régions de Lyon et de Bruxelles pour Prayon. Socorail a aussi remporté un nouveau contrat de manoeuvres ferroviaires et d'opérations de chargement de wagons et camions citernes avec Geogaz Lavera sur une installation terminale embranchée (ITE) près de Martigues.

Ces performances témoignent de l'engagement d'Europorte dans la durée avec ses clients, de l'expertise des équipes, d'une qualité de service reconnue et de la compétitivité de ses offres.

Une électricité renouvelable pour le Groupe

Getlink poursuit la réduction de l'empreinte carbone de son électricité. Après avoir mis en place en janvier 2018 un contrat certifié sans carbone au Royaume- Uni, Getlink vient de conclure un nouveau contrat de fourniture d'électricité pour le siège d'exploitation d'Eurotunnel et le CIFFCO à Coquelles ainsi que le siège de Paris pour les 2 prochaines années : couvert à 100% par des Garanties d'Origine de sources renouvelables en France, ce contrat représente approximativement 2,3 GWh annuels.

Getlink reconnu pour la qualité de son information réglementée

Le 6 octobre, Getlink s'est classé à la 18ème place du SBF120 lors de la 11ème édition des Grands Prix de la Transparence qui récompense la qualité de l'information réglementée des sociétés cotées. En obtenant le « Label Transparence Argent », Getlink voit la qualité de son information financière et réglementaire reconnue par le Comité scientifique indépendant qui

évalue chaque année quatre supports clés - le Document d'enregistrement universel, la Brochure de convocation à l'Assemblée générale, la Charte éthique et le Site internet du groupe - sur 230 critères de transparence basés sur l'accessibilité, la précision, la comparabilité et la disponibilité de l'information. Cette distinction récompense la démarche d'amélioration continue de Getlink dans l'atteinte des meilleurs standards de l'information financière et extra-financière.