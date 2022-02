Getlink annonce la validation de son dossier de sécurité par la CIG

17 février (Reuters) - GETLINK SE:

* ELECLINK : LA COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE ET LES AUTORITÉS NATIONALES DE SÉCURITÉ DONNENT LEUR ACCORD

* ANNONCE AVOIR OBTENU CE JOUR LA VALIDATION, PAR LA COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE (CIG), DE SON DOSSIER DE SÉCURITÉ QUI PERMET DE GARANTIR LA COMPATIBILITÉ DE L'INTERCONNECTEUR AVEC LE SYSTÈME FERROVIAIRE.

* L'ACCORD DE LA CIG ET DES AUTORITÉS DE SÉCURITÉ EST L'ABOUTISSEMENT DE NOMBREUSES ANNÉES DE TRAVAIL ET LE FRUIT D'UNE COLLABORATION ACTIVE ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS DU PROJET-DG

* EUROTUNNEL A ADAPTÉ SES PROCÉDURES D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE, CE QUI PERMET DE PASSER À LA PHASE SUIVANTE DE TRANSFERT TECHNIQUE D'ÉLECTRICITÉ ENTRE RTE ET NATIONAL GRID AVANT LA MISE EN SERVICE COMMERCIALE PRÉVUE MI-2022