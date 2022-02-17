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Getlink annonce la validation de son dossier de sécurité par la CIG

17/02/2022 | 18:48
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17 février (Reuters) - GETLINK SE:

* ELECLINK : LA COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE ET LES AUTORITÉS NATIONALES DE SÉCURITÉ DONNENT LEUR ACCORD

* ANNONCE AVOIR OBTENU CE JOUR LA VALIDATION, PAR LA COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE (CIG), DE SON DOSSIER DE SÉCURITÉ QUI PERMET DE GARANTIR LA COMPATIBILITÉ DE L'INTERCONNECTEUR AVEC LE SYSTÈME FERROVIAIRE.

* L'ACCORD DE LA CIG ET DES AUTORITÉS DE SÉCURITÉ EST L'ABOUTISSEMENT DE NOMBREUSES ANNÉES DE TRAVAIL ET LE FRUIT D'UNE COLLABORATION ACTIVE ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS DU PROJET-DG

* EUROTUNNEL A ADAPTÉ SES PROCÉDURES D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE, CE QUI PERMET DE PASSER À LA PHASE SUIVANTE DE TRANSFERT TECHNIQUE D'ÉLECTRICITÉ ENTRE RTE ET NATIONAL GRID AVANT LA MISE EN SERVICE COMMERCIALE PRÉVUE MI-2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Rendement 2021 0,91%
Capitalisation 7 756 M 8 818 M -
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