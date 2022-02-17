Getlink annonce la validation de son dossier de sécurité par la CIG

17 février (Reuters) - GETLINK SE:
* ELECLINK : LA COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE ET LES
AUTORITÉS
NATIONALES DE SÉCURITÉ DONNENT LEUR ACCORD
* ANNONCE AVOIR OBTENU CE JOUR LA VALIDATION, PAR LA
COMMISSION
INTERGOUVERNEMENTALE (CIG), DE SON DOSSIER DE SÉCURITÉ QUI
PERMET DE GARANTIR LA COMPATIBILITÉ DE L'INTERCONNECTEUR AVEC LE
SYSTÈME FERROVIAIRE.
* L'ACCORD DE LA CIG ET DES AUTORITÉS DE SÉCURITÉ EST
L'ABOUTISSEMENT DE NOMBREUSES ANNÉES DE TRAVAIL ET LE FRUIT
D'UNE COLLABORATION ACTIVE ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS DU
PROJET-DG
* EUROTUNNEL A ADAPTÉ SES PROCÉDURES D'EXPLOITATION ET DE
MAINTENANCE, CE QUI PERMET DE PASSER À LA PHASE SUIVANTE DE
TRANSFERT TECHNIQUE D'ÉLECTRICITÉ ENTRE RTE ET NATIONAL GRID
AVANT LA MISE EN SERVICE COMMERCIALE PRÉVUE MI-2022
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(Gdansk Newsroom)